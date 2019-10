El Barça retransmitirá en abierto todos los partidos del femenino como local

El FC Barcelona informó este jueves de que retransmitirá en abierto desde todas sus plataformas los partidos del equipo femenino que se jueguen en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y que acepta que los campos que visite también transmitan sus partidos "a través de los canales que consideren adecuados" los equipos rivales. En una nota pública emitida este jueves, y en un contexto de desacuerdo que existen entre el Barcelona y Mediapro, entidad que gestiona los derechos audioviosuales de una docena de equipos de la Liga femenina, el equipo catalán dice apoyarse en esta posición por su "apuesta por el fútbol femenino y su compromiso para garantizar un crecimiento armonioso y sostenible".



"Estamos hablando de falta de regulación, o de regulación precaria, en aspectos tan básicos como: los laborales de las futbolistas, los de las estructuras técnicas de los clubes, los de los terrenos donde se disputan los partidos (las imágenes grabadas antes del partido del pasado fin de semana, deberían hacernos reflexionar a todos), la fijación de los horarios de los partidos (que a veces tiene que hacerse de manera intempestiva, dificultando la organización de los desplazamientos), o los derechos televisivos (que no están regulados y que no pueden tratarse como los del fútbol profesional que, después de muchas décadas, tiene una regulación y un mercado claros para todos los actores)", añade el texto.



El Barcelona aplaude "los grandes esfuerzos" realizados por la RFEF "que han permitido mejorar las condiciones de esta práctica deportiva", aunque precisó que estas mejoras "no pueden cambiar la realidad del fútbol femenino de un día para otro y no han permitido todavía equiparar la situación de los 16 clubes que juegan la Primera Iberdrola".



"Estos clubes tenemos unas realidades muy diversas y en ocasiones muy alejadas. Somos conscientes de que nuestro club goza de una situación de privilegio donde gracias, en buena parte, a los patrocinios propios del femenino y a la estructura de la que ya disponemos para el masculino, podemos ofrecer a nuestras jugadoras las mejores condiciones para la práctica deportiva y donde hemos podido profesionalizar el fútbol femenino. Pero hay clubes que sólo podrán ofrecer condiciones adecuadas para el correcto desarrollo del fútbol femenino y acometer las mejoras que necesitan si, entre todos los que participamos, dotamos la competición de bastante atractivo y de suficientes recursos, económicos, formativos, mediáticos..., para atraer más talento, más público y más inversión", se apunta en el comunicado.



El Barcelona defiende "difundir el fútbol femenino" y "hacerlo visible" para permitir que los patrocinadores "encuentren sentido y reporto a su inversión". Es por ello que el club "retransmitirá en abierto todos sus partidos como local", amparándose en el 'derecho de arena' que defiende que le ampara, subraya el Barcelona, y que le permite "como titular del campo donde se disputan los partidos que juega en casa, retransmitir lo que sucede en sus instalaciones (y que también rige, sin discusión, en la UEFA Women's Champions League)".



Así, el FC Barcelona "retransmitirá a través de sus canales propios todos los partidos de la Primera Iberdrola que se jueguen esta temporada en el Estadio Johan Cruyff", y "distribuirá gratuitamente, a todos los medios que lo soliciten, recopilaciones de imágenes de cada uno de estos partidos, de hasta dos minutos, a fin de que todos puedan ejercer el derecho a la información del público general".



Además, el Barça anuncia lo siguiente: "Respetando el denominado 'derecho de arena' de los clubes locales que visite, no se opondrá nunca a la retransmisión, por parte de estos clubes, de los partidos que dispute en sus instalaciones, a través de los canales que estos consideren más adecuados".

