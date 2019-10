La cara más divertida de LaLiga

Imágenes de los cinco mejores momentos de LaLiga Zap, el programa que busca el lado más divertido del fútbol español. Paulad D. Molero / LaLiga

En el fútbol no todo ocurre en 90 minutos. Tras la contienda de once contra once y los goles, paradas y regates se esconde mucho más: un espectáculo en el que participan aficionados, entrenadores, periodistas, trabajadores de los clubes o empleados de los estadios, entre muchos otros. Todos ellos son los protagonistas de LaLiga Zap, un programa que cada fin de semana sale en busca de la otra cara del deporte rey; desde una orquesta que arruina el calentamiento del equipo visitante hasta una joven pareja a la que piden matrimonio en el césped de un campo frente a miles de personas. Estos son los otros momentos memorables del fútbol español, donde nunca faltan las historias con humor.

El programa es una versión actualizada de un formato que surgió en GOL Televisión, bajo el nombre de GolZap. Desde la temporada 2016/2017, LaLiga lo incorporó a su catálogo de producciones, que poco a poco va ampliando con un contenido propio con el que aspira a convertirse en una referencia del entretenimiento. “La idea es tocar todos los géneros posibles. Ir más allá de contenidos tradicionales, como los resúmenes o las entrevistas. Este es un programa diferente, más ligero”, explica Roger Brosel, responsable de Contenido y Programación de LaLiga. Una apuesta que Brosel ejemplifica aludiendo a otras propuestas recientes, como el documental Six Dreams, producido por Amazon y MediaPro y ganador de un premio Emmy, o LaLiga Cities, una serie enfocada a que los aficionados extranjeros conozcan las peculiaridades de las ciudades de los equipos de LaLiga Santander.

LaLiga Zap se puede ver una vez por semana en España en tres canales, Movistar LaLiga, GOL Televisión y LaLigaTV BAR, y cada 15 días en el canal internacional de LaLiga, donde se emite una versión en inglés para el resto de operadores internacionales con derechos de LaLiga que llegan a 180 países. “Es el mismo programa, aunque se eliminan los gags con un componente más lingüístico o que no se entenderían fuera”, explica Brosel.

Además de este formato que dura unos 30 minutos, los espectadores españoles pueden disfrutar semanalmente de otras propuestas tanto en el canal de LaLiga TV BAR como en la programación de Movistar+. Entre los contenidos principales están:

LaLiga World, un programa con entrevistas y reportajes de entrenadores, jugadores y aficionados.

un programa con entrevistas y reportajes de entrenadores, jugadores y aficionados. LaLiga Highlights, con los resúmenes de la jornada anterior.

con los resúmenes de la jornada anterior. Crónicas de LaLiga , que ofrece otra perspectiva de lo que ocurre en el césped en los partidos gracias a la incorporación de cámaras cinemáticas.

, que ofrece otra perspectiva de lo que ocurre en el césped en los partidos gracias a la incorporación de cámaras cinemáticas. LaLiga Show, una previa de los encuentros del fin de semana que se emite los jueves.

