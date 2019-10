“Si seguimos así un día se nos van a escapar los puntos”

Zidane, durante el partido ante el Granada. En vídeo, declaraciones de Valverde. JAVIER BARBANCHO (REUTERS) / ATLAS

El tradicional cortoplacismo de los resultados futbolísticos se agiganta, sin embargo, cuando aparecen de por medio los parones internacionales, como el que se llevará a cabo la próxima semana. Serán, por tanto, días de asueto para un Madrid que podrá saborear su liderato en LaLiga sin necesidad de reparar en cómo ha llegado hasta el, obligado como está a mirar al futuro sin detenerse en el pasado, pues este sigue sin complicarle (por el momento) ese deseo conocido de Zinedine Zidane por conseguir el título doméstico. La sufrida victoria ante el Granada quedó parcialmente guardada en la memoria de su entrenador, que decidió destacar únicamente las bondades de un Madrid volcánico e impredecible. “Necesitamos transmitir lo positivo”, indicó el francés. “Luego vosotros podéis decir lo que queráis, pero nosotros sabemos que hay que sufrir y sudar cada vez más en los partidos. Ya no hay equipos pequeños hoy en día, y voy a ser siempre positivo y los jugadores también. Debemos mejorar y es lo que vamos a hacer”, amplió el técnico blanco.

Mucho más directo y menos complaciente fue Carvajal, remiendo de Marcelo en el lateral izquierdo, y uno de los jugadores más activos durante el partido. “No podemos sufrir de esta manera ganando 3-0. Tenemos que corregir esa faceta. Ante el Levante nos llevamos los tres puntos y hoy también. Pero si seguimos así un día se nos van a escapar”, lamentó el jugador. “No hay que comparar este partido con el del Levante”, replicó Zidane. “Jugamos contra el segundo clasificado, y el segundo te tiene que meter en dificultades”, se justificó el técnico del Madrid. “Nunca va a haber 90 minutos donde vas a jugar fenomenal y el rival no te va a meter en dificultades. La culpa de lo que ocurrió en la segunda parte no es nuestra, sino mérito del rival. Creo que con los cambios que hicieron jugaron mucho mejor”, amplió el francés. “Sufrimos al final para que no nos empatasen y eso no es signo de fiabilidad. Tenemos que ser más contundentes”, remachó Zizou.

Valverde, con su mayúsculo despliegue físico coronado con la asistencia a Hazard para su entreno como goleador, fue otro de los jugadores que se mostró molesto por el declive en el segundo tiempo. “Hay cosas que no tienen que pasar. Tenemos que seguir con el mismo ritmo. Se han puesto 3-2 y es un sufrimiento que no tiene que suceder. Pero para ganar la Liga hay que superar todos los obstáculos”, analizó el uruguayo, que envió un mensaje a la prensa por los palos recibidos tras el mal arranque de temporada en Europa. “Ustedes son los que ponen las cosas y nosotros tenemos claro lo que hacemos. Se inventan problemas que no pasan. ¿Problema de resultados? Brujas y PSG, no más, que perdimos allí. Estamos primeros en la Liga y con todas las opciones en Champions”, recalcó el jugador, que tras la lesión de Kroos se antoja como reemplazo ante una posible ausencia prolongada del alemán. “Es un jugador moderno, que siempre avanza, y tiene un recorrido impresionante, no solo en ataque, hace lo mismo en defensa. Me alegro por Fede porque está jugando y se lo merece”, le aupó Zidane.

Al contrario que Hazard (“Necesitamos a Eden así. Nos alegramos mucho por él y por su gol, que espero que sea el primero de muchos”, dijo Zidane), Areola culminó con un fallo grosero su tercer partido al frente de la portería del Madrid y fue su penalti el que dio pie a la reacción del Granada. “No tengo nada que hablar con él. Ya sabe que ha hecho un pequeño error. Y para mí, si vemos todo el partido, lo ha hecho muy bien. No sólo el hecho de parar los tiros, sino que ha hablado con la defensa, ha subido la presión y lo hace de forma natural. Estoy contento por él, todo funciona bien con él. Lo que hace falta es seguir todos en el camino y que aporten todos", le defendió Zidane.

“En la primera parte el Madrid ha sido mucho mejor que el Granada y lo hemos sufrido. El 2-0 pudo llegar antes, pero tuvimos la capacidad de resistir, aguantar el temporal. A nivel mental, en la segunda parte hemos dado un paso adelante. Ese factor de pizca de suerte que necesitas para poder puntuar aquí la hemos buscado pero no nos ha llegado”, analizó por su parte Diego Martínez, el técnico del Granada.

