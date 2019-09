Piqué advierte a la junta: “Si no vamos unidos, nos haremos daño”

Ya no lo esconden: la relación entre la directiva del Barcelona y el vestuario liderado por Messi está deteriorada. El 13 de septiembre, el capitán azulgrana aclaró: “¿Si mando yo?”, se preguntó; “está claro que no”. Tras el partido en Getafe, fue Piqué quien señaló que hay medios permeables a las opiniones de la junta de Bartomeu. “Conocemos el club, sabemos los diarios que son afines al club, conocemos los artículos que salen y muchas veces sabemos quien los escribe aunque los firme otra persona”, subrayó el defensa azulgrana en la zona mixta del Coliseum Alfonso Pérez, después que se le preguntara por la cena que el miércoles celebraron los jugadores. “No la organicé yo, pero siempre van bien”, añadió. “Tenemos que estar todos juntos, no solo los jugadores, también la afición, la junta directiva. Ya lo dije en Pamplona”. E insistió: “Cuando dos no se quieren enfadar, no hay discusión. Tenemos que mantener el club unido porque si no nos haremos daño”.

Algunas informaciones, y muy especialmente las que se han publicado durante la semana, inciden en el poder que tiene el vestuario y el control que ejerce del club. Las declaraciones de Piqué son una respuesta a las críticas recibidas por los futbolistas por su mando en el Camp Nou. El jugador, que forma parte del grupo de capitanes, no señaló a ningún medio en concreto. “Nuestra intención es rendir en el campo y ganar títulos”, argumentó Piqué. “Espero que nadie quiera provocar peleas que nunca han existido”.

Después del mediático y frustrado regreso de Neymar al Camp Nou —“nunca pedimos el fichaje de Ney, solo dimos nuestra opinión”, aclaró Messi en una entrevista al diario Sport—, al vestuario le cuesta abrirle los brazos a Griezmann, al tiempo que saca pecho por sus éxitos. “Ya lo había dicho en Pamplona, tenemos que estar todos juntos”, recordó Piqué. En agosto, cuando el Barça empató a dos en El Sadar, el central dijo: “Desde el final de la temporada pasada hay diversas opiniones respecto a lo que es el club. Es cierto que las dos últimas campañas no nos fue bien en la Champions pero no vamos a quemar todo”.

