Valencia y Getafe igualan en un partido loco

Valencia y Getafe se golearon mutuamente en Mestalla. Seis goles en un partido trepidante entre un equipo todavía verde, el Valencia, y uno hecho y reconocible, el Getafe. Tan lleno de virtudes como de defectos, el equipo de Celades, con problemas para ganar altura, ha cedido en solo cuatro días dos empates en casa. El banquillo local reclamó penalti por manos de Cucurella en los minutos finales.

Todavía desconcertado por la salida de Marcelino, los vaivenes del club y asumiendo los cambios tácticos que está introduciendo Albert Celades, el once del murciélago necesitaba una descarga de adrenalina como la de aquella noche de Copa en la que apeó al Getafe en los cuartos de final del torneo. El rival era el mismo. El pétreo Getafe de Pepe Bordalás con el que batalló con intensidad y polémica cuatro veces el curso pasado. A esa red eléctrica quería enchufarse el nuevo Valencia. Lo conectó Maxi pero se desenchufó ante el arreón del Getafe, un equipo más experimentado, en la segunda parte.

VAL 3 - 3 GET Valencia Jaume, Thierry Correia, Jaume Costa, Mouctar Diakhaby, Gabriel Paulista, Parejo, Coquelin, Kondogbia (Wass, min. 82), Lee Kang-In (Gonçalo Guedes, min. 72), Rodrigo y Gameiro (Maxi Gómez, min. 9). Getafe David Soria, Cabrera, Damián Suárez, Nyom (Kenedy, min. 59), Djene, Nemanja Maksimovic, Marc Cucurella, Mauro Arambarri, Jason (Portillo, min. 80), Mata y Jorge Molina (Ángel, min. 53). Goles 0-1 min. 0: Mata . 1-1 min. 29: Maxi Gómez . 2-1 min. 33: Maxi Gómez . 3-1 min. 38: Lee Kang-In . 3-2 min. 65: Jason . 3-3 min. 68: Ángel . Árbitro José Luis Munuera Montero Nyom (min. 13), Djene (min. 55), Jason (min. 46), Mata (min. 40) y Maxi Gómez (min. 30). Nyom (min. 13), Djene (min. 55), Jason (min. 46), Mata (min. 40) y Maxi Gómez (min. 30). Estadio: Mestalla

Albert Celades apareció con un bidón de gasolina en un estadio altamente inflamable como el de Mestalla. Condicionado por su apuesta táctica: 4-4-2 en defensa y 4-3-3 en ataque, por las lesiones de Piccini, Carlos Soler y Gayà, y por la carga de partidos en Wass y Garay, su once inicial mantuvo la misma tripleta conservadora de centrocampistas que había sido incapaz de masticar al Leganés cuatro días atrás. En la derecha debutó Correia, con la joyita Kang In por delante. Las rotaciones alcanzaron también a la portería: jugó Jaume, el portero de la Copa. La necesidad de victoria era tal, que el conocimiento del once que iba a luchar por conseguirla ante un rival sólido llenó de inquietud la grada.

A los 40 segundos de juego el Getafe forzó el primer córner y marcó. En una acción de pizarra, que paralizó al Valencia, Jaime Mata embocó sin dificultad. El tanto anestesió al Valencia, fallón en defensa, con el novato Correia nervioso y equivocándose en pases fáciles. Los azulones de Bordalás se descolgaban frente a la portería de Jaume en pleno zafarrancho de combate mientras los locales no comparecían. Jaume Costa evitaba el 0-2 bloqueando un tiro de Jason, jugador cedido por el Valencia. El panorama era desalentador. Los locales, además, perdían a Gameiro por una lesión en los isquios. El Getafe empezaba a administrar el paso del tiempo ralentizando el juego y perdiendo el tiempo en algún saque de banda.

Pero entró Maxi Gómez, futbolista que no la había rascado el domingo anterior y rompió alguna estadística. Pocas veces un jugador que parte desde el banquillo hace dos goles. El uruguayo firmó un doblete. Llevaba un mazo. Su primer tanto fue de chilena y el segundo martilleando con la cabeza la portería del Geta. En el primero, centró Kang In, pifió el despeje Djené y, de espaldas, Maxi acomodó su corpachón para ejecutar un remate de chilena. Cinco minutos después, el blindado uruguayo saltó más que sus marcadores y liquidó a David Soria de un cabezazo seco.

Antes del descanso, una asociación entre Kang In, Parejo y Rodrigo condujo al tercer gol local. El niño de oro del Mundial sub-20 de Polonia se estrenó como goleador. El Valencia remontaba el partido.

El Getafe se metió en el partido con los cambios de Bordalás. Ángel y Kenedy le dieron vuelo por la izquierda, agresividad y gol. Jason recortó distancias escapándose de Gabriel y marcando un buen gol de espaldas y con el exterior. Tres minutos más tarde, Ángel acribilló a Jaume tras un buen centro de Damián Suárez. El partido, loco, se le escapaba al Valencia. Maksimovic tuvo un par de llegadas para ganar el partido pero las desaprovechó.

A punto de consumirse el partido, el VAR no interpretó como penalti unas manos de Cucurella en la línea de gol e invalidó otro gol de Ángel por fuera de juego en el descuento.

