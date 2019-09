El Valencia asalta Londres

Seis días después de la destitución de Marcelino, el presidente del Valencia, Anil Murthy, rompió su silencio para dar explicaciones. En declaraciones a Movistar Liga de Campeones, Murthy eludió, en cambio, hablar de los motivos por los cuales fue despedido Marcelino. “Lo más importante ahora es que cerremos filas, con el equipo y el entrenador, para empezar a ganar partidos”, dijo el dirigente, que reconoció que para la plantilla había sido “un shock despedir a Marcelino”. “Pero después de eso, la prioridad es el equipo y ganar partidos con el nuevo míster Celades. Todo tiene que volver a la normalidad”.

Cuando se le insistió sobre la fecha en la explicaría la salida de Marcelino, Murthy prometió que “en breve” hablaría. “Hablaré cuando lo organice todo mi director de comunicación. Hoy no es el día. Es verdad que con Marcelino los jugadores ganaron la Copa del Rey pero luego ha habido cosas importantes que han pasado en el verano y, al final, la decisión de cambiar de entrenador creemos que es buena”, puntualizó.

“Queremos hacer un club sostenible centrado en la cantera y Celades es el mejor”, agregó Murthy, que negó que el lunes pidiera perdón a los futbolistas en nombre de Peter Lim en la reunión que mantuvo con la plantilla. “Son cosas de la prensa amarilla que hay en Valencia”, se defendió.

El presidente garantizó que la intención de Lim no es vender el club. “Puede ser divertido hablar de que hay dos Valencias. No me importa. Hemos vivido cinco años aquí, dos años con críticas y tres en Champions. Tenemos un proyecto con ambición ganadora. Vamos a seguir”. Y negó que negocien la rescisión de contrato del director general, Mateu Alemany: “Nunca hemos hablado de su salida”.

Tras el partido, Parejo sí habló. "Ha sido una situación muy difícil. Creíamos que lo mejor era mantener el silencio y dedicarnos a jugar. El míster [Marcelino] hizo aquí un gran trabajo y será recordado en la historia del Valencia", expresó el capitán.