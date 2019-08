Dovizioso se impone en un duelo vibrante con Márquez

Andrea Dovizioso se ha impuesto en el Gran Premio de Austria tras una carrera brillante en la que ha derrotado a Marc Márquez. Ambos han protagonizado un intenso y estético cuerpo a cuerpo. Tercero ha finalizado Fabio Quartararo. Dovi le recorta cinco puntos al líder del mundial, pero la ventaja para el de Honda sigue siendo plácida: 58 puntos.

Spielberg evoca a referencias cinematográficas, y el triunfo de Andrea Dovizioso en el circuito austriaco ha sido de película. La carrera ha tenido un arranque chispeante, con un pulso entre Marc Márquez y Andrea Dovizioso. Partían con el cuchillo entre los dientes para demostrar que la etiqueta de favoritos que lucían en esta pista no era casualidad y no han querido retrasar una disputa que se había masticado lentamente en la previa. La temprana pelea, con depósitos llenos y neumáticos fríos, ha propiciado una colada doble que ha beneficiado a Fabio Quartararo. El joven francés ha aprovechado el hueco para ponerse al frente del pelotón, reviviendo las sensaciones que estrenó hace un mes en Assen. Quartararo, especialista en vueltas rápidas pero que choca con dificultades cuando se trata de mantener un ritmo alto, ha metido más de medio segundo en un abrir y cerrar de ojos a Dovizioso. Pero el de Ducati no estaba para concesiones y ha saltado sobre la Yamaha Petronas como una fiera en ayunas.

Tenía hambre de victorias el italiano, que no vencía desde la primera cita del campeonato, en Qatar. Por momentos, Márquez parecía más conservador, pilotando calmoso en cuarta posición detrás de Miller. Pero fue un espejismo. Tan pronto como notó el aliento de Rossi en el cogote de su casco, Márquez rebasó a Miller y metió ritmo para dar caza a Quartararo y a Dovizioso. Los tres pilotos más en forma del mundial rodaban en cabeza pero el rookie francés prontó quedó descolgado. A media carrera Márquez tomaba la delantera y trataba de poner distancia de por medio, pero Dovi no se despegaba y, entonces, la trama entró en unas secuencias de calma tensa, con Dovi y Márquez escudriñándose los secretos.

A falta de tres vueltas para el final se desencadenaron las hostilidades. Adelantamientos y frenadas al rojo vivo, Márquez aprovechando las curvas a izquierdas y Dovi exprimiendo la Ducati en la recta. A media vuelta para la meta Márquez parecía tener la carrera atada, era apenas un hueco mínimo el que había abierto sobre la Ducati, un espacio que acostumbra a ser grandioso para los rivales cuando el 93 es el líder. Pero Dovi dio un giro de guión. "Era la última curva, tenía que jugármela", declaró luego el italiano. Cuarta victoria seguida de Ducati en Austria. "Hemos cometido un error al escoger el neumático trasero", lamentó Márquez, descontento con su goma media, de peor agarre que la blanda montada por Dovizioso.

