Benzema alivia al Madrid

Cuestionado por las imágenes que se dieron a conocer ayer en las que Gareth Bale aparecía jugando al golf mientras el Madrid jugaba ante el Tottenham, Zidane, que había justificado la ausencia del galés por encontrarse mal “y después de hablarlo con los médicos”, no quiso entrar a comentar la actitud del jugador. “Yo no voy a pedirle a alguien que haga una cosa. Cada uno tiene sus responsabilidades, y yo no voy a entrar en su vida personal. Se ha quedado allí para entrenar y creo que lo ha hecho”, replicó el técnico del Madrid. “Seguramente [lo que aparece en las imágenes] ha pasado, pero yo estoy aquí con mis jugadores. Y no me vais a poner en una posición en la que no quiero estar aunque me preguntéis”, añadió.