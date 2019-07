Federica Pellegrini, la reina más longeva del 200 libre

“No me lo creo”, repetía Federica Pellegrini al salir del agua, “no me lo creo”.

La italiana, que cumplirá 31 años el mes que viene, se convirtió este miércoles en la campeona mundial de 200 libre más longeva de todos los tiempos. Su cuarto oro Mundial en la distancia que mide la velocidad sostenida la coloca a la altura de las mejores nadadoras de siempre. Por longevidad y por rendimiento. Dueña de uno de los dos récords mundiales femeninos que perviven desde 2009, esos inalcanzables 1m 52,98s logrados con un bañador de goma que luego fue prohibido, en Gwangju hizo 1m 54,22s y lo celebró como no podía ser de otro modo, una hazaña, su mejor tiempo sin bañador impermeable. El punto de apoyo para cerrar su carrera en los Juegos del año que viene.

“El 200 libre de mi vida sería en un tiempo de 1m 54,00s”, dijo. “Espero poder conseguirlo en Tokio”.

La dureza de la natación de alto nivel se multiplica con la edad. Los técnicos aseguran que hasta los 25 años siempre hay un margen para mejorar la velocidad, y que a partir de entonces cada vez hace falta empeñar más esfuerzo en conservar la velocidad desarrollada durante la adolescencia y la primera juventud. El sacrificio exige una vocación que se extingue. La mente se agota ante la dificultad creciente. Los efectos se reflejan en los podios. Las campeonas olímpicas de natación rara vez superan los 25 años. La mayor de la historia sigue siendo la holandesa Inge de Bruijn, oro en 50 metros libre en los Juegos de Atenas a la edad de 29 años. Pellegrini tendrá 32 en Tokio, a donde espera despedirse después de convertirse en la primera mujer que participa en cinco Juegos seguidos. Su actuación en Corea del Sur le permite soñar con un último acto colosal.

En ausencia de Katie Ledecky, víctima de una enfermedad sin especificar desde que perdió la final de 400 libres con Titmus en la jornada inaugural, la final de 200 libre de Gwangju concentró a las mejores nadadoras del momento. En la calle cuatro, Pellegrini; en la cinco, la australiana Ariarne Titmus, la estrella emergente; en la seis la sueca Sarah Sjoestroem. Entre las tres construyeron una prueba fastuosa. Disputada metro a metro con una determinación propia de gigantes de este deporte. El último largo fue épico. Sjoestroem aceleró con todas sus dotes de velocista; Titmus puso en práctica su famoso final de vértigo para defender el primer puesto que mantenía desde el pasó por el 100; y Pellegrini sacó la garra italiana. Fue la más rápida en el último 50, solo 28,90 segundos. Sjoestroem hizo 29,4s y Titmus 29,5.

Mireia Belmonte, de 28 años, también sueña con bajar el telón de su carrera en Tokio. Pero las perspectivas de la española son más sombrías en Gwangju, en donde no consigue nadar a ritmo de competición. Tampoco en su prueba de referencia, los 200 mariposa. La española es la vigente campeona olímpica y mundial de la especialidad pero no lo pareció mientras se jugaba un pase a la final. Hizo 2m 10,63s en la serie preliminar, lo que le valió una octava posición, y 2m 12,72s en las semifinales, tiempo que la situó como la 16ª mundial y que no haría ni el top 100 del ránking de mejores marcas de la natación española. A la cabeza de la lista se sitúa, claro, la propia Mireia con los 2m 4,78s que le valieron la plata en Barcelona 2013.

