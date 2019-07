Ceballos se resigna al desafecto de Zidane

A la espera de que Zinedine Zidane vea satisfecha su gran petición para el centro del campo del Real Madrid, Paul Pogba, en esa parcela del campo los planes del entrenador francés solo se cumplen de momento en el apartado de salidas. Al traspaso de Marcos Llorente al Atlético de Madrid por 40 millones puede unirse la marcha de Dani Ceballos, probablemente en calidad de cedido al Arsenal. Poco valorado por el técnico en sus dos etapas en el banquillo del Bernabéu, el club no quiere desprenderse de él de forma definitiva y ha preferido que el medio sevillano, de 22 años, sume horas de vuelo en el equipo de Unai Emery.

Los minutos en el Madrid de Zidane le han caído de forma precaria. Su pobre cuota de participación (16,1% en la temporada 2017/18 y 17,9% en los últimos 11 partidos del curso pasado) explica su papel marginal bajo el manto del técnico galo. El tiempo de juego con Lopetegui y Solari, sin embargo, creció hasta el 39,9% en la época del preparador vasco y el 42,7% en el periodo del argentino. En números globales, ha disputado 56 partidos con la camiseta blanca (el 26,3% de los minutos), ha metido cinco goles y ha dado dos asistencias.

Su escaso peso con el Madrid contrasta con lo peleado de su fichaje en el verano de 2017. Nombrado mejor jugador del Europeo-sub 21 en una España subcampeona, el club blanco y el Barcelona litigaron durante semanas por hacerse con este medio de figura desgarbada. El premio se lo llevaron en las oficinas de Chamartín, que abonaron al Betis 16,5 millones. Él fue una de las apuestas de Florentino Pérez por una nueva camada de jóvenes. En ese mismo periodo llegaron además al primer equipo Theo, Borja Mayoral, Achraf, Marcos Llorente o Vallejo. Casualmente, dos años después todos ellos están fuera del nuevo proyecto de Zidane (Theo, Llorente, Achraf y Ceballos) o en la sala de espera de salidas (Mayoral y Vallejo).

Sus números en el Madrid Dani Ceballos ha disputado 56 partidos con el Real Madrid y el 26,3% de los minutos totales. Ha marcado cinco goles y ha dado dos asistencias. Este es su reparto de minutos según los entrenadores que ha tenido. -Zidane (temporada 2017/18): 16,12% de los minutos (900 de 5.580). -Zidane (2018/19): 17,97% de los minutos (178 de 990). -Lopetegui: 39,9% de los minutos (515 de 1.290). -Solari: 42,74% de los minutos (1.231 de 2.880).

En la Castellana nunca fue un actor principal. Quizás su momento más luminoso lo disfrutó en Vitoria una tarde de sábado de finales de septiembre de 2017. En un Madrid que ya empezaba a quedar descolgado nada más empezar la Liga (dos empates y una derrota en las cinco primeras jornadas), un doblete del sevillano mantuvo al equipo a flote en Mendizorroza. Aquella actuación, no obstante, no cambió su estatus a ojos de Zidane. “Venía de hacer un gran Europeo y, de buenas a primeras, el ostracismo. Hubo un momento que Kroos y Modric estaban lesionados y cambiaba el sistema para poner a otros jugadores. Si seguía Zidane, estaba claro que buscaría una salida para volver más hecho”, se desahogó Ceballos hace un año, tras el sorprendente adiós del francés.

La llegada de Julen Lopetegui abrió un nuevo escenario para él. Llegó, incluso, a ser convocado por Luis Enrique para la absoluta, pero la esperanza no le duró mucho. Siempre a rebufo de Modric y Kroos, el regreso de Zidane quebró sin remedio, al menos de momento, su aventura en el Madrid. En la pasada primavera, cuando en Valdebebas empezó a prepararse la siguiente campaña, no había dudas de que Ceballos no tendría hueco.

Capital también este verano en el Europeo sub-21 a los mandos de una España campeona, no le han faltado equipos a los que marcharse. Todo apunta a que su destino será el Arsenal. “Es un gran jugador. Le conozco de sus inicios en el Betis y en el Real Madrid. Puede jugar como ocho o diez”, afirmó este martes Unai Emery en la previa del duelo de pretemporada contra los blancos.

