Neymar se “burla” del PSG antes de llegar a París

A Neymar le aguarda hoy un recibimiento hostil en París si finalmente decide acudir como prometió a la sede del PSG. El jugador brasileño preparó a conciencia una llegada explosiva a la capital francesa después de declarar durante la presentación de un torneo que promueve su fundación que su mejor recuerdo en el fútbol es cuando el Barça ganó al PSG por 6-1 en la Champions. “Nuestro vestuario estaba completamente loco”, precisó, “todos muy contentos. Nunca he vivido nada igual a la sensación de cuando metimos el sexto gol. Fue espectacular”.

Aunque aquel partido de octavos de final de la Copa de Europa disputado el 8 de marzo de 2017 en el Camp Nou figura como una de las peores vergüenzas del PSG y uno los mejores partidos de Neymar con el Barça, el delantero obvia encuentros decisivos como la final ganada en Berlín en 2015. El exazulgrana ha preferido hurgar en la herida abierta con París y enfurecer a la prensa de Francia. “Una respuesta calculada; sus declaraciones son una nueva declaración de guerra”, se lee en France Football. “El futuro de Neymar está en suspenso”, escribe L’Équipe. “Neymar no esconde sus ganas de marcharse”, subraya Le Parisien.

Las manifestaciones de Neymar son consideradas mayoritariamente en su club como una “burla” en su intento de crear una situación insostenible y forzar su salida desde hoy mismo, día en que es esperado en la sesión de entrenamiento con una semana de retraso, circunstancia que ya provocó el anuncio de un expediente por parte del campeón francés. La medida causó también la indignación del padre del jugador, quien advirtió que el club había sido informado de que su hijo no llegaría por compromisos comerciales e institucionales hasta el 15 de julio.

Neymar no solo tensa a diario la cuerda con el PSG sino que ha pedido también que intervenga el Barcelona. “Sabemos que Neymar quiere irse del PSG y también sabemos que el PSG no quiere que se vaya. No hay caso”, respondió Bartomeu el día de la presentación de De Jong.

Las relaciones entre el club francés y el Barça son malas y, por otra parte, en el Camp Nou descartan invertir una gran suma en el regreso del brasileño, ausente por lesión —sufrió una rotura de ligamentos en un tobillo— en la última Copa América ganada por Brasil. El Barça aspira a un trueque de jugadores que de momento incluiría seguro a Coutinho. Las demás opciones deberían negociarse y, en este sentido, no se descartan a futbolistas como Rakitic, Umtiti e incluso Dembélé, al que el presidente del Barça calificó en su última intervención como “mejor que Neymar”.

