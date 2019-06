Fabián: “¿Un pase o un gol? Ganar, eso me hace feliz”

Los jugadores andaluces tienen fama de virgueros porque la virguería presupone frivolidad. Pero es difícil encontrar gente más adusta, más devota y rigurosa del ritual fútbol, más implicada hasta la médula, que ciertos jugadores andaluces. Navas, Ramos o Hierro, pertenecen a esa estirpe. Su último representante es Fabián Ruiz Peña (Los Palacios, 1996), la revelación de la selección absoluta que se ha hecho fuerte en el Nápoles y que ahora gobierna el cuadrante derecho del mediocampo de la sub-21 con ademán majestuoso.

Pregunta. ¿En Sevilla se crió admirando algún jugador?

Respuesta. Ídolos no he tenido. De chico siempre veía al Betis, mi equipo. Mis ídolos eran leyendas del Betis como Joaquín o Capi. Una vez que fui creciendo me empecé a fijar más en los centrocampistas. Sobre todo en Xavi. Porque yo siempre quise jugar en el centro del campo.

P. ¿Qué es lo que más placer le da del fútbol? ¿Un buen pase, un buen regate, un gol…?

R. Ganar. Juegas para ganar. La felicidad te la da la victoria.

P. ¿Usted no juega por placer sino por rabia competitiva?

R. Dentro del campo tienes que estar a gusto porque si lo que haces no te divierte significa que no lo estás haciendo bien. El deporte puede ser hasta bonito cuando pierdes porque aprendes. Pero la mayor felicidad es ganar.

P. España pasó de tener un pie fuera del Euro a clasificarse ganándole a Polonia por 5-0 con el seleccionador proclamando que éste era un equipo histórico. ¿Usted percibe un exceso de euforia o el optimismo está justificado?

R. Hay un poco de todo. Antes del partido de Polonia teníamos la dificultad de ganar por tres y era difícil porque en estos Europeos los equipos son muy buenos. Pero pusimos el listón muy alto y esto nos da muchísima confianza. Ahora vamos a salir contra Francia igual que hicimos el sábado.

P. Nunca antes se había producido una remontada así en un Europeo sub-21. ¿A qué lo atribuye?

Confío mucho en mi tiro. Cada vez que encuentro un poco de hueco golpeo. Ya que no puedo llegar mucho al área pues trato de finalizar desde fuera

R. Cuando crees en tu equipo, cuando crees en ti mismo, cuando crees en los que trabajan contigo, sales y das el máximo. Aquí nos facilitan el trabajo desde el cocinero hasta los utileros.

P. ¿Cómo demuestra un centrocampista la jerarquía cuando juega contrarreloj sabiendo que debe ganar por goleada?

R. Eso está dentro del jugador: esa hambre de ganar, de querer meter uno, y otro, y otro… Y no solo de marcar. Defensivamente estuvimos muy bien porque cuando tirábamos la presión alta nuestros centrales estaban altos vigilando a sus delanteros y cuando ellos intentaban salir nuestros delanteros estaban pegados a sus defensas. Esto también hacía que nosotros los centrocampistas pudiéramos saltar más arriba porque teníamos la seguridad de que atrás y arriba nos ayudaban.

P. Usted y Roca salían a presionar muy alto y era peligroso porque cualquier desajuste podía dejar a Polonia con todo el campo libre para atacar.

R. Para eso están los entrenamientos. Para trabajar esa presión alta y poder corregir el error si el rival sale de la presión. Teníamos que ser valientes y nos salió bien. No puedes ganar por una diferencia de tres sin ser valiente.

P. ¿Qué clase de jugador es Marc Roca?

R. Él te da seguridad, te roba muchísimas pelotas, te guarda las espaldas porque siempre está bien situado. Eso te da confianza porque sabes que le tendrás detrás y tú puedes saltar a defender más arriba. Y luego tiene mucha calidad para sacar la pelota. Te quedas tranquilo porque él sabrá encontrarte con un buen pase. Para nosotros es muy importante.

P. Contra Polonia, Fornals fue titular por primera vez y se desplegó como falso extremo por la izquierda mientras que usted llegaba por la derecha. ¿Notó que él le creaba espacios reteniendo el balón y atrayendo a los polacos a su zona?

R. Él es un tipo de jugador que le gusta asociarse, meterse por medio, tener mucho contacto con la pelota. Un jugador que quiera le pelota continuamente, que se ofrezca y que siempre cree líneas de pase siempre te beneficia.

P. ¿Cómo adquirió esa facilidad para armar las dos piernas y soltar disparos tan fuertes?

R. De pequeño siempre me gustó tirar a puerta. Pienso que cuando lo hago creo peligro. Confío mucho en mi tiro. Cada vez que encuentro un poco de hueco golpeo. Ya que no puedo llegar mucho al área pues trato de finalizar desde fuera.

Dentro del campo tienes que estar a gusto porque si lo que haces no te divierte significa que no lo estás haciendo bien

P. ¿España perdió contra Italia porque les pegaron muchas patadas o porque fueron mejores?

R. No lo sabría decir. En un partido suelen pasar cosas, detalles, que te hacen ganar o perder.

P. A usted lo golpearon y se retiró lesionado.

R. Cuando sales a jugar sabes que te pueden golpear. Forma parte del fútbol. No perdimos porque ellos entraran más fuerte o dieran más golpes, sino por detalles que hicieron que ellos se llevaran el partido. Ya está. Si un equipo te gana 3-1 es porque han hecho las cosas mejor. No hay que mirar excusas. Hay que hacer lo que hicimos. Terminar el partido, mirarnos a la cara, y tener ganas de jugar ya mismo para corregir los errores que cometimos. Así se hacen las grandes selecciones: corrigiendo errores y afrontando las dificultades.

P. ¿Cómo visualizan la semifinal contra Francia?

R. Será muy difícil. Ellos tienen gente muy rápida arriba de la que tenemos que estar muy pendientes. Creo que será un partido muy igualado que se resolverá por pequeños detalles.

P. ¿Qué diferencia hay entre su juego en el Napoli con Ancelotti y su juego en la sub-21?

R. No hay muchas diferencias. Tanto a Ancelotti como a De la Fuente le gusta que tengamos la pelota, quieren jugadores con calidad que se asocien. Eso me da comodidad.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.