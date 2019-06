GP de Francia en directo, la Fórmula 1 en vivo

Narrador deportivo

| Vuelta 17 | ¡¡¡ A BOXES DANIEL RICCIARDO !!! No ha podido el australiano con el francés en pista. El Renault aparece 16º, de momento no tiene tráfico y espera hacer un "Under Cut" con respecto a Pierre Gasly. Cuidado con el ex de Red Bull que puede ser un enemigo directo de los dos McLaren.