La Real Sociedad ficha a Portu

Cristian Portugués, “Portu”, que ha vestido la camiseta del Girona las dos temporadas en las que el equipo catalán ha jugado en Primera División, cambiará los colores rojiblancos por los blanquiazules de la Real Sociedad. El club donostiarra, que ya anunció los fichajes del portero Alex Remiro, que llega del Athletic, y de Alexander Isak, delantero sueco procedente del Borussia Dortmund, pone más velocidad y dinamita a su delantera con la llegada del futbolista murciano de 27 años. El acuerdo pasa por el pago de diez millones de euros, y el jugador tendrá contrato hasta 2024.

Formado en la cantera del Real Murcia, Portu pasó por las categorías inferiores del Valencia. En el filial del equipo valenciano jugó cuatro temporadas para pasar después al Albacete, en el que permaneció dos temporadas en Segunda División donde jugó 79 partidos y marcó 12 goles. Sus buenos números y su rendimiento le hicieron dar el salto al Girona. En su primera temporada en el cuadro catalán se erigió en pieza clave para el ascenso a Primera División. Jugó 41 partidos y marcó ocho goles. Con los gerundenses ha completado dos temporadas en la máxima categoría, siendo uno de los jugadores revelación del campeonato. En esas dos campañas Portu ha jugado 74 partidos y suma 21 goles.

Poco después de anunciarse el acuerdo del traspaso entre la Real y el Girona, Portu se despidió de los aficionados a través de su cuenta de Instagram: “Este club y esta afición me lo han dado todo. Puedo decir con orgullo que yo también me entregué en cada partido, en cada entrenamiento, en cada balón, y ahora en la despedida sólo puedo decir gracias”. Asegura el futbolista que “ha llegado el momento de separar nuestros caminos y siento una mezcla de tristeza e ilusión al hacerlo. Girona, volveréis y os haréis más fuertes, os merecéis lo mejor, soy ya parte de vuestra familia”. Además, se dirige también a los seguidores realistas: “Acepto el reto y la oportunidad que me brinda la Real. Vestir la camiseta txuriurdin es una gran responsabilidad. Sé lo que ella representa para su afición, pero seguro que no les voy a decepcionar.”

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.