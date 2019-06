La eficacia de Chile derrumba a Japón

La bicampeona de América tiene demasiadas tablas para la inexperimentada Japón. Chile tiró de oficio y de pegada para golear al sub 23 nipón, que aprovecha la Copa América para sumar rodaje de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene. El frío marcador no siempre cuenta la historia de un partido en el fútbol. Japón fue un equipo valiente y solidario, pero poco, nada en realidad, certero en el área del portero Arias. Chile supo resistir las embestidas del cuadro asiático y, cuando tuvo su oportunidad, no la desaprovechó. Pulgar, Alexis Sánchez y Vargas por duplicado sentenciaron la victoria de Chile ante Japón. La eficacia del veterano Vargas, contrastó con los fallos del joven Takefusa Kubo.

JAP 0 - 4 CHI Japón Keisuke Osako, Daiki Sugioka, Teruki Hara, Takehiro Tomiyasu, Naomichi Ueda, Gaku Shibasaki, Yuta Nakayama, Daizen Maeda (Koji Miyoshi, min. 65), Nakajima (Hiroki Abe, min. 65), Takefusa Kubo y Ayase Ueda (Shinji Okazaki, min. 78). Chile Gabriel Arias, Medel, Guillermo Maripán, Isla, Beausejour, Aránguiz, Vidal (Pablo Hernández, min. 77), Erick Pulgar, Vargas, Fuenzalida (Óscar Opazo, min. 79) y Alexis (Junior Fernandes, min. 86). Goles 0-1 min. 40: Erick Pulgar . 0-2 min. 53: Vargas . 0-3 min. 81: Alexis . 0-4 min. 82: Vargas . Árbitro Teruki Hara (min. 18), Yuta Nakayama (min. 20) y Óscar Opazo (min. 91). Teruki Hara (min. 18), Yuta Nakayama (min. 20) y Óscar Opazo (min. 91). Estadio: Estadio Cicero Pompeu de Toledo (Morumbi)

Tiene Japón un delantero delicioso como Takefusa Kubo. Pequeño pero duro; inquieto pero inteligente; esencialmente habilidoso, el nuevo jugador del Real Madrid era una pesadilla para la defensa de Chile. Y, de entrada, avisó con una falta directa que pasó cerca del larguero de Arias. De la mano del excantero azulgrana, los jóvenes de Japón -solo cinco jugadores superan los 23 años- dominaban al defensor del título a placer. El vértigo de la selección asiática era demasiado ruido para Chile, más pesada y sin velocidad, encorsetada de éxito.

Apareció Alexis Sánchez para sacarle la modorra a Chile. Al delantero del Manchester United le bastó con dos remates desde fuera del área para encender a sus compañeros. Ya había pasado, por entonces, la media hora asedio japonés. Aránguiz tiró un centro alto, sin demasiada mala intención, pero Pulgar durmió a la zaga japonesa para firmar el 1-0. Con poco, muy poco, le alcanzaba a Chile para doblegar a Japón.

Lo que no podían embocar Takefusa Kubo y Okazaki, lo hizo Vargas. El delantero tiene un idilio con su selección. Pasó sin pena ni gloria por el Hoffenheim, el Valencia, el Napoli y el Queen Park Rangers; destaca, sin embargo, en el Tigres de México. Pero en ningún sitio firma tantas redes como en La Roja. Es el máximo goleador de Chile en la Copa América, 12. Cuando Japón amagaba con golpear a Chile, apareció Vargas. Dos goles del delantero para minar cualquier esperanza nipona. El marcador lo cerró Alexis Sánchez.

Vargas ya es el segundo máximo artillero de la historia de Chile (38), superó a Marcelo Salas (37) y está a cuatro de Alexis Sánchez (42). Goles parar olvidar su mal comportamiento. Separado de la selección por el entrenador Reinaldo Rueda por falta de disciplina, Vargas volvió a la Roja en la previa de la Copa América. Los pesos pesados del equipo intercedieron para que Rueda indultara a Vargas. No falló el delantero de Tigres. Y lo padeció Japón. El equipo asiático, en cualquier caso, tiene con que ilusionarse. Por el juego; pero, sobre todo, por Takefusa Kubo.

