Al-Khelaifi: “Necesito que Neymar me demuestre que se quiere involucrar en el PSG”

El presidente del París Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha concedido una entrevista a la revista deportiva francesa L'Equipe que saldrá publicada el próximo martes, pero de la que se han dado a conocer varios extractos. En ellos, el mandatario catarí lanza varios mensajes a algunos de sus futbolistas, especialmente a sus dos estrella, Kylian Mbappé y Neymar Jr. La actualidad informativa del PSG, campeón de la liga francesa, orbita alrededor del futuro de estos dos jugadores, que a lo largo de los últimos días han protagonizado actuaciones que han fomentado los rumores acerca de su posible salida del club francés.

El primero en desatar esta posible circunstancia fue el propio Mbappé durante la gala de la liga francesa, en la que reclamó nuevas responsabilidades "en el PSG o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto". A este respecto se manifiesta con rotundidad Al-Khelaifi en su encuentro con Pascal Ferré, redactor jefe de la revista en Londres, en una reunión que tuvo lugar en el despacho de beIN Sports Europa. "No me lo esperaba. Él quiere tener más en presencia en nuestro proyecto para crecer con el equipo, el club. Pero le expliqué que las responsabilidades no se piden. Hay que ir a por ellas, a veces incluso arrebatarlas. Como es muy inteligente, estoy seguro de que lo entendió”, señala.

Y para tranquilizar a los seguidores parisinos, deja claro que no existe ninguna posibilidad de que el delantero francés abandone el equipo este verano: "Mbappé será un jugador del PSG la temporada que viene. Estoy convencido de ello, no al 100%, ¡sino al 200%! Nunca dejaré libre a este pedazo de jugador. Nuestra mejor decisión en los últimos años fue la de traerlo aquí. Es francés, con orígenes en París, tiene una mentalidad extraordinaria. Quiero estar aquí cuando gane su primer Balón de Oro, y los siguientes. Estoy convencido de que ganará varios de ellos”, explica.

Esa efusividad pierde fuerza a la hora de referirse a Neymar Jr., un jugador con el que su relación no goza de la misma confianza, y al que le lanza unas cuantas advertencias, por primera vez públicamente. “No he podido hablar directamente con él estos últimos tiempos. Pero sí con su padre. Le he vuelto a decir lo que espero ahora de los jugadores del PSG”, indica. “Quiero que los jugadores estén preparados para defender el honor de esta camiseta, y para involucrarse en el proyecto del club. Los que no quieran, o no lo entiendan, lo vemos y lo hablamos. Claro que hay contratos que respetar, pero la prioridad absoluta ahora es la adhesión total a nuestro proyecto.”

Aún así, en la siguiente declaración Al-Khelaifi deja abierta la puerta para una eventual salida del futbolista brasileño, actualmente lesionado en el 5º metatarsiano de su pie derecho, e inmerso en un proceso legal tras ser acusado de violación. “Necesito que Neymar me demuestre que se quiere involucrar totalmente aquí. Él como los demás. Nadie le obligó a que firmara aquí. Nadie le empujó a hacerlo. Vino aquí sabiendo perfectamente cuál era el proyecto”. “No estoy diciendo que el PSG no lo retendrá este verano. Repito, Neymar, como los demás jugadores, tiene que creer en nuestro proyecto y dar todas las garantías de implicación. Y mientras siga siendo el caso, no habrá ningún problema en absoluto”.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.