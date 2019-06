Uruguay muestra músculo ante Ecuador

Nunca hay que descartar a Uruguay, mucho menos en la Copa América. El equipo del Maestro Tabárez mostró músculo ante Ecuador en el Mineirao. En un duelo sin misterio, resuelto ante del paso por los vestuarios, Uruguay goleó 4-0 a Ecuador. La selección uruguaya se aprovechó de la movilidad de Lodeiro, la jerarquía de Suárez y Cavani y la displicencia de Ecuador, debilitada tras la expulsión de Quintero.

URU 4 - 0 ECU Uruguay Muslera, Godín, Diego Laxalt, Giménez, Martín Cáceres, Lodeiro (Lucas Torreira, min. 74), Matias Vecino (Federico Valverde, min. 80), Nahitan Nández (Gastón Pereiro, min. 63), Rodrigo Bentancur, Luis Suárez y Cavani. Ecuador Domínguez, Arturo Mina, Gabriel Achilier, Beder Caicedo, José Quinteros, Jefferson Orejuéla, Ángel Mena (Pedro Velasco, min. 28), Eduar Preciado (Romário Ibarra, min. 45), Valencia, Jefferson Intriago y Enner Valencia. Goles 1-0 min. 5: Lodeiro . 2-0 min. 32: Cavani . 3-0 min. 43: Luis Suárez . 4-0 min. 77: Arturo Mina (p.p.). Árbitro Giménez (min. 62) y Lodeiro (min. 13). Giménez (min. 62) y Lodeiro (min. 13). José Quinteros (min. 23). José Quinteros (min. 23). Estadio: Estadio Mineirão

Algo está cambiando en Uruguay, cuando en el banquillo no cambia nada y en el equipo poco. El Maestro Tabárez, 72 años, que está al frente de la Celeste desde 2006 es capaz de regenerar al grupo después de desilusionar en la última Copa América en Estados Unidos (cayó en la primera fase), para volver a engancharse en Rusia 2018 (perdió ante Francia en cuartos) y vapulear a Ecuador en su primer partido en Brasil 2019. “1, 2, 3…15”, cantaba la hinchada charrúa, recordando la cantidad de títulos que suman. Nadie manda en América como Uruguay, de nuevo encendido en su competición fetiche.

Si Uruguay sabe perfectamente lo que quiere, Ecuador está totalmente confundido. En los últimos cuatro años, la selección caribeña cambió cinco veces de entrenador, sin billete para Rusia, muy frágil ante la dura Uruguay en Brasil. No tardó ni cinco minutos Uruguay en romper a Ecuador. Luis Suárez, que se mostró en pleno estado de forma después de operarse la rodilla derecha, peleó un balón en el ala derecha y sacó un centro largo para Lodeiro. Sorprendió el extremo. Bajó el balón con sutileza, se sacó un defensa de Ecuador con un sombreo precioso y batió a Domínguez. El equipo de Hernán Darío Gómez nunca se repuso. Al contrario.

Quintero se pasó de temerario en una disputa con Lodeiro. El árbitro primero le enseñó la amarilla. Pero desde la sala de vídeo arbitraje le recomendaron al colegiado que revise la jugada, mientras los médicos curaban al volante charrúa. El VAR no dejó dudas. Quintero había chocado con el codo al uruguayo. El árbitro anuló la amarrilla y roja para el ecuatoriano. Ya no hubo partido en el Mineirao, solo tiempo para que se diviertan los viejos rockeros.

Cavani necesitó hasta tres remates, uno más bonito que otro, para cantar su gol. Primero sacó un fuerte disparo que paró Domínguez, misma respuesta del portero para detenerle un taconazo. El meta no pudo hacer nada con la tijera del delantero del PSG. Faltaba el gol de Suárez. No era porque el azulgrana no lo intentara. Se movía el 9, siempre intenso, para batir a Ecuador. Y le llegó. El delantero mandó a la red el balón, después de aprovecharse de una segunda jugada, tras el córner de Lodeiro.

No necesitó más el cuadro charrúa, solo un último regalo de Mina que marcó en propia puerta. Uruguay batió a Ecuador con claridad y avisa a América: está encendido en Brasil.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.