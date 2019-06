Ettore Messina regresa al baloncesto europeo ‘vestido’ de Armani

Tras cinco años en la NBA como técnico ayudante de los San Antonio Spurs, Ettore Messina regresa al baloncesto europeo para hacerse cargo del ambicioso proyecto del Armani Olimpia Milán. El técnico italiano, de 59 años, firma un contrato de tres temporadas con el Olimpia Milán como entrenador y jefe de operaciones del club lombardo. Poder plenipotenciario en la parcela técnica y de fichajes para un histórico de los banquillos. Cuatro veces campeón de la Euroliga (dos con la Virtus de Bolonia, en 1998 y 2001; y otras dos con el CSKA de Moscú, en 2006 y 2008) y primer entrenador europeo en dirigir un partido en la NBA (2014) cubriendo una baja médica de Gregg Popovich, Messina releva a su compatriota Simone Pianigianni en Milán para dar continuidad a sus casi 40 años de pasión por la pizarra.

“No solo vale tu idea. Si siguen confiando en mí y sigo sintiéndome a gusto en la pista podría entrenar hasta los 2.000 años. Si me cansara es mejor hacer otras cosas en la vida, pero hasta ahora me apasiona lo que hago y me motiva conectar con mis jugadores. Nunca pensé que tendría una carrera así y quiero seguir. He tenido mucha suerte de tener gente que me ha dado oportunidades y jugadores que me han ayudado a hacer bien mi trabajo. Puedes tener calidad, motivación, talento y deseo, pero si no encuentras una oportunidad se para todo”, repasaba Messina en una entrevista para EL PAÍS durante el último Eurobasket, en su segunda etapa como seleccionador italiano. La nueva oportunidad se la ha dado el histórico Olimpia Milán.

El conjunto italiano se quedó fuera de la fase final de la presente edición de la Euroliga (a pesar de presumir de piezas como Mike James, James Nunnally, Nemanja Nedovic, Mindaugas Kuzminskas y compañía) y ahora, siguiendo el ejemplo de reconstrucciones exitosas como la del subcampeón Efes (que pasó de ser último en 2018 a pelear el título) ha elevado sus miras contratando a uno de los tótems de los banquillos. Messina, igualado a cuatro coronas continentales con Alexander Gomelsky, Pedro Ferrándiz y Bozidar Maljkovic, es segundo en el podio de la Euroliga, copado por Zeljko Obradovic con nueve títulos.

Messina tuvo su primera experiencia en la NBA como ayudante de Mike Brown en Los Ángeles Lakers (2011-2012) tras su traumática salida del Real Madrid (2009-2011). Después afrontó su segunda etapa en el CSKA de Moscú (2012-2014) y, tras ganar la Liga con el conjunto ruso y quedar cuarto en la Final Four de 2014, se lanzó definitivamente a hacer las Américas con los Spurs. “Trabajar todos los días con Gregg Popovich y en una franquicia tan especial como San Antonio es una suerte. Formo parte de un grupo con una química única en el mundo del baloncesto, no sé si yo habré aportado algo. Eso lo tendrían que decir otros. Ir a EE UU fue como volver a empezar porque tuve que instaurar nuevas relaciones, pero lo hice con la misma intensidad que en mis inicios”, contaba el entrenador siciliano en 2017. En este tiempo no fructificó ninguna de las tentativas para hacerse cargo de algún equipo NBA como entrenador jefe y ahora Messina vuelve a Europa, a Italia, a Milán, a 200 kilómetros de Bolonia, donde alcanzó por primera vez la gloria continental con un elenco integrado por Danilovic, Rigaudeau, Nesterovic, Sconochini, Abbio y Savic, entre otros. Su nuevo reparto saldrá del mercado más agitado de los últimos años, con CSKA, Efes, Barcelona y el propio Milán apostando fuerte por llevarse las piezas más lustrosas del escaparate (De Colo, Sergio Rodríguez, Higgins, Davis, Sloukas, Udoh...., todos 'agentes libres').

