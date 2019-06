La nueva fábrica de jugadoras. Cómo el fútbol español copa el Mundial de Francia

El fútbol femenino modifica esa máxima que añora al pasado. Aquí todo tiempo futuro (y presente) es y será mejor. La Liga Iberdrola es testigo y ejemplo de ello. De las 552 jugadoras que jugarán la Copa del Mundo de Francia que comienza este viernes, 52, casi el 10%, compitieron la última temporada en España (47 en la máxima categoría y cinco en la Segunda División). Solo Estados Unidos está por delante, con 73, de las cuales 17 pertenecen a equipos universitarios. En más de la mitad de los 24 equipos que disputan el Mundial de Francia se puede encontrar alguna jugadora que milita en un club español. Casi todos los equipos de la Liga Iberdrola pueden presumir de tener una internacional: FC Barcelona (15), Atlético de Madrid (ocho); Levante UD (cuatro); Rayo Vallecano, Sevilla FC, Sporting Huelva (tres); EDF Logroño, Real Sociedad, UD Granadilla Tenerife Egatesa (dos) y Athletic Club, Real Betis Féminas, Valencia CF, Málaga CF y Madrid CFF (una).

“En fútbol femenino el último Mundial siempre es en el que mejor se juega”, apunta Markel Zubizarreta, director deportivo de la sección femenina del FC Barcelona. Su equipo es, de todo el mundo, el que más jugadoras aporta a Francia 2019. Son 15 las internacionales del Barça que se reparten en cinco de las 24 selecciones que disputarán la competición: 10 españolas, dos holandesas (Martens y Van der Gragt), una inglesa (Toni Duggan), una brasileña (Andressa Alves) y una nigeriana (Asisat Oshoala). “Estamos tremendamente orgullosos. Cada vez más jugadoras quieren venir a jugar a España, pero, además, que 10 de las 23 convocadas de la Selección Española también sean nuestras demuestra el trabajo que estamos haciendo en los aspectos de formación”, apunta Zubizarreta, hijo del mítico portero Andoni. España es el tercer equipo más joven del Mundial, con 25 años y dos meses, solo por detrás de Jamaica y Japón.

El FC Barcelona profesionalizó su sección de fútbol femenino (que creó en 1988) hace cuatro años. En este tiempo ha quedado cuatro veces segundo y ha alcanzado una final de Champions, siendo el primer club español que lo logra. “Estamos dando pasos de gigante. La gente se pregunta: ¿Qué está pasando en Barcelona?”. Zubizarreta rebobina, sin embargo, casi dos décadas para recordar el “primer gran momento” del fútbol femenino: “Cuando el Athletic Club, en su primer año en la máxima categoría, en 2003, consigue el torneo frente al Hispalis, ante 35.000 personas en San Mamés, muchos dijimos: ‘Ostras, algo está pasando”.

De todo el mundo

Ode Fulutudilu, delantera del Málaga CF, nació en Kinsasa, en la República Democrática del Congo, hace 29 años. Cuando tenía tres, su familia decidió mudarse a Angola por los conflictos que había en su país, pero la guerra civil en este nuevo destino los obligó a radicarse en Sudáfrica, donde Fulutudilu fue adoptada. Su nueva madre la ayudó a conseguir una beca en la Universidad Lee de Cleveland (Estados Unidos), donde estudió y jugó al fútbol. De allí saltó a la liga sudafricana y a la selección del país, conocida como Banyana Banyana (las chicas). El Málaga la fichó en Finlandia en 2018 y se convirtió en la primera mujer de su país en competir en la élite en España.

Mario Rueda, coordinador del fútbol femenino del Málaga CF, relata la gran alegría que se llevó cuando su jugadora le anunció que había sido convocada para el Mundial, el primero que disputan las banyanas: “Si marco un gol, no vais a tener dinero para pagarme, ¿eh?”, le dijo en broma. “Nos dio las gracias y nos dijo: ‘Esto es un premio para todos”.

Un Mundial y millones de ojos

Rueda es cauto sobre el efecto que puede tener esta Copa del Mundo en el desarrollo de la Liga Iberdrola: “Con el Mundial tienes la ventaja de que televisan muchos partidos, ves muchas jugadoras, pero también eso puede hacer que el valor aumente y complique el poder acceder a ellas. Aunque eso no quiere decir que sea imposible”. Además de la competición, la marca España pesa: “Tenemos algo distinto al resto de ligas: aquí se vive bien, se trabaja muy bien el fútbol, hay gente muy preparada, muy competente. Y eso llama a las jugadoras”.

Como Zubizarreta, Rueda señala un punto de inflexión reciente en el fútbol femenino. “Antes no había recursos, pero desde que LaLiga apostó por la competición y su difusión, todo cambió. Las jugadoras tienen mejores condiciones para entrenar y para viajar. Y en mi caso, que trabajo en oficinas, tengo más recursos, por ejemplo, programas para ver futbolistas”. El trabajo de los últimos años junto a Iberdrola derivó en la primera venta de derechos audiovisuales de la competición a Mediapro.

Para Maider Castillo, responsable del Levante UD, la eclosión del femenino se ha cocido a fuego lento en los últimos cuatro años. “Hoy pones la radio y se escuchan las clasificaciones. Abres el periódico y ves una o dos páginas de la competición. La Liga Iberdrola ha evolucionado una barbaridad en estos cuatro años”, entiende Castillo. “La sociedad está mucho más sensibilizada con el fútbol y el deporte femenino”.

Cuatro jugadoras de su club volarán a Francia en busca de la Copa: Estefanía Banini, la capitana de Argentina; la australiana Aivi Luik y las españolas Ivana Andrés y Marta Corredera. “Están acostumbradas a ir con sus selecciones, pero hasta que no ves tu nombre en la lista tienes esa cosa de ‘estoy convencida de que me van a llamar, pero quiero ver la convocatoria”, explica Castillo. “Para nosotros es un orgullo que Banini, por poner un ejemplo, crezca y aprenda en el Levante”.

La base es la base

Este Mundial marca el fin de la era en la que se avanzaba un paso y se retrocedían dos. La base de este cambio está, precisamente, en el fútbol base. “En los últimos tiempos, las categorías inferiores de la Selección han conseguido muchos éxitos. Han sido campeonas de Europa y del mundo. Es la savia nueva que viene para quedarse”, analiza Fran López, vicepresidente del Sporting Huelva, club en el que militaron la última temporada las internacionales Florencia Bonsegundo (Argentina), Raquel Fernandes (Brasil) y Yessenia López (Chile). “Son muy buenas. Esperemos que no se enfrenten con España”, ríe. “Representar a tu país en una competición tan importante es algo que les llena”.

A la mayor profundidad y espectacularidad del fútbol femenino, “algo indudable y evidente” según Castillo, contribuye una metodología cada vez más rica. “Las niñas trabajan unos conceptos tácticos muy concretos y van entendiendo mejor el juego. Tenemos entrenadores titulados y hay un cuerpo técnico mucho más amplio, como por ejemplo uno que trabaja específicamente con las porteras, algo que antes no pasaba. Eso hace que el nivel técnico sea mucho mayor”, reflexiona la responsable del Levante UD. El análisis refleja un denominador común en España: la firme apuesta de los clubes por mejorar la condiciones de sus jugadoras más jóvenes.

ampliar foto La inglesa Toni Duggan y la brasileña Andressa Alves, ambas internacionales y jugadoras del FC Barcelona, celebran un gol durante una jornada de la Liga Iberdrola. LALIGA

La guinda del pastel

La Selección española disputa su segundo Mundial tras su debut en Canadá 2015. Ahora es la tercera más joven, combina esa savia nueva de la que habla López (10 de las 23 convocadas debutarán con la absoluta en Francia) con la veteranía de jugadoras como Amanda Sampedro, Alexia Putellas o Vicky Losada, jugadora esta última que pasó a la historia como la autora del primer gol de España en un Mundial. La azulgrana Losada es, además, una de las 50 jugadoras a seguir, según la publicación deportiva COPA90, donde se ha publicado una ilustración de cada una.

“Las jugadoras veteranas siempre hacen falta sobre todo cuando las cosas no van bien y todo es más complicado”, opina Castillo. La mezcla de juventud y experiencia conforma “un muy buen equipo”: “Es importante el primer partido. Determinará un poco el camino, hasta dónde podemos llegar”, dice. “En Canadá no pasamos de primera ronda. Por tanto, pasar de ronda sería dar un paso adelante. Hay que ir sin la obligación de tener un papel determinado. No tener presión”, añade López.

De lo que ambos están seguros es del papel que ocupará en la historia la cita de Francia. “Va a ser de los Mundiales más vistos y los campos, estoy segura, se llenarán”, prevé Castillo, que deja hueco para el entusiasmo: “Ojalá lleguemos lejos".

