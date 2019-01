Descubre por qué estas 20 jugadoras arrasan en las redes y convierten al fútbol femenino en tendencia mundial

El día de Reyes, Miguel Ángel le dio una lección a su madre. Había pedido una camiseta del Real Betis, el club del que es hincha y su mamá se apresuró en preguntarle qué dorsal estamparía. “¿El de Joaquín o el de Lo Celso?”, le propuso haciendo referencia a dos de los jugadores más populares del equipo. Pero el pequeño lo tenía claro. Portaría en la espalda el nombre de la capitana del Real Betis Féminas, Irene Guerrero, que el 23 de diciembre le había dado ya un regalo al marcar en la victoria verdiblanca en el derbi ante el Sevilla FC por 2 a 3. Y lo tuiteó. “No tengo palabras para definir lo que sentí al verlo”, tuiteó a su vez Irene junto a una foto de Miguel Ángel con su camiseta. El mensaje tuvo más de 10.000 retuits, el doble de los seguidores que Guerrero tiene en su cuenta de Twitter.

El posteo en Instagram de la Liga Iberdrola del encuentro entre Irene Guerrero, capitana del Real Betis Féminas, y Miguel Ángel, su pequeño fan.

Esta historia combina los dos elementos que están impulsando el crecimiento del fútbol femenino en España: el interés de los aficionados más jóvenes y el potencial de las redes sociales. Desde el final de la temporada 2017/2018 hasta diciembre del último año, los fans digitales de los equipos aumentaron de 2.374.640 a 3.027.601, un 27,5%. Pero mayor aún fue el de las futbolistas, un 87% con respecto al curso anterior. Muchas de ellas son auténticas estrellas virales como la holandesa campeona de la Eurocopa Lieke Martens, del Barcelona; o la chilena Yanara Aedo, del Valencia CF Femenino. Otras comienzan a percibir que sus mensajes llegan a miles de usuarios, como la propia Guerrero del Betis o la portera del Sporting Huelva, Sara Serrat.

Muchos clubes de la Liga Iberdrola se ha subido con éxito al carro digital la temporada pasada. El Levante UD creó la cuenta de Instagram del equipo femenino en febrero de 2018 y en menos de un año logró superar los 11.000 seguidores. Aún le falta para alcanzar a gigantes como el FC Barcelona o el Atlético de Madrid Femenino, pero se ubica como el quinto equipo femenino más popular de España en esta red social por detrás, también, del Betis Féminas y del Valencia CF Femenino. “Nuestros contenidos se publicaban esporádicamente en la cuenta del Levante UD masculino y nos dimos cuenta de que tenían una respuesta muy positiva”, explica Geno Doménech, responsable de comunicación del equipo. “Decidimos entonces crear una cuenta propia donde publicar regularmente porque había nacido un nuevo perfil de seguidor, el del equipo femenino, y había que ofrecerle lo que reclamaba”, relata.

La cuenta de Instagram del Levante UD Femenino.

El Málaga CF, que ni siquiera contaba con canales de Facebook o Instagram en 2017, se propuso esta campaña conquistar las redes sociales. "Tuvimos una charla a principio de temporada para que las jugadoras no cayeran en errores, pero manejan sus cuentas bastante bien. Piden consejos para saber cuándo pueden etiquetar o nombrar a alguien, para responder mensajes. Se informan mucho y son cautas”, dice Andrea Díaz, responsable de comunicación del equipo. Para profesionalizar este aspecto, el Málaga CF ha ayudado a todas sus jugadoras a certificar sus cuentas sociales. Es una herramienta que Twitter o Instagram ofrecen para que el usuario esté al tanto de que está ante una cuenta oficial o de una persona pública.

LaLiga está apoyando el desarrollo digital de los equipos consciente de que su trascendencia. Pedro Malabia, director de Fútbol Femenino de LaLiga, lo considera como uno de los pilares para el crecimiento del fútbol femenino. “Parte de los fondos destinados a los clubes son para ampliar sus estructuras de gestión. Deben contratar profesionales (o agencias) aptos para manejar su comunicación digital y sus redes sociales”, asegura.

El caso del niño que le pide a los Reyes la camiseta de Irene Guerrero es un indicador crucial para el Real Betis Féminas, pero el equipo viene creciendo sostenidamente en este aspecto. El año pasado terminó dentro de los 20 equipos femeninos más importantes del mundo, según Deportes y Finanzas, una cuenta de Twitter que analiza la actividad en redes sociales. La holandesa Merel van Dongen, su futbolista más seguida en Instagram, marca una diferencia sustancial con el mundo del fútbol masculino: "Somos muy accesibles. Cuando alguien me escribe por redes sociales, probablemente le responda. ¡Y soy una jugadora de la Liga Iberdrola! Esa es la fuerza del fútbol femenino". Van Dongen formó parte de la selección holandesa que ganó la Eurocopa en 2017, como Martens. "En mi país ese título fue una pasada y todas nos volvimos muy populares", explica. Aunque tiene más de 30.000 seguidores en Instagram, Van Dongen gestiona sus redes sociales por su cuenta. "Solo quiero inspirar a las niñas a jugar al fútbol. No me interesa ganar dinero con mi Instagram y por eso no tengo muchos patrocinadores allí. Quiero que mi cuenta sea sincera. A veces subo cosas sobre mi vida para contar lo que soy fuera del campo, pero lo que más funciona son mis imágenes jugando al fútbol", reflexiona. "¡Y así todos pueden ver qué gran jugadora soy!", bromea.

Merel Van Dongen, defensa del Real Betis Féminas, intenta combinar su vida personal con su faceta de futbolista en sus redes. Instagram @merel23

Instagram es la plataforma más popular a la hora de consumir contenidos deportivos en la actualidad gracias a la facilidad que ofrece para transmitir imágenes y reproducir vídeos. Allí, Ruth García y Charlyn Corral, ambas jugadoras del Levante superan los 40.000 seguidores. Desde el equipo digital del club aseguran que con la llegada de Corral, mexicana, “se notó un evidente crecimiento de seguidores de América Latina”. En Instagram más del 20% de los seguidores del equipo son latinoamericanos y en Facebook los aficionados de Latinoamérica (37%) ya superan a los españoles (33 %).

Charlyn Corral, delantera mexicana del Levante UD y máxima goleadora de esta edición de la Liga Iberdrola hasta ahora, notó el cambio después del mundial de 2015. "Aumentaron mucho mis seguidores y decidí asesorarme por gente de mi confianza para profesionalizar mis redes, pero ahora ya lo hago sola", dice. Corral tiene 40.000 seguidores en Instagram. Es la séptima latinoamericana más seguida en la Liga Iberdrola y la primera mexicana. "Lo que más atrae a mis seguidores son mis fotos fuera del campo. Me gusta poder mostrar ese lado, mi persona, mi esencia", cuenta la futbolista. Y remarca la importancia de las redes para el crecimiento del deporte: "Que las niñas puedan ver lo que yo estoy viviendo en la Liga Iberdrola seguramente las motive a vivir lo mismo".

Charlyn Corral, delantera del Levante UD Femenino, usa Instagram para mostrar su Instagram @charlyncorral

Pedro Malabia ve con buenos ojos esa expansión internacional y asegura: “Las jugadoras de América Latina son ídolos en sus países y atraen un gran número de seguidores, pero las futbolistas españolas, que hace tres años no eran tan populares, están experimentando este proceso de conocimiento que atraviesa el deporte, potenciado por el buen trabajo de los equipos en el diseño gráfico de sus mensajes en redes, uno de los aspectos que más incentivamos. Todo se retroalimenta”.

Sandra Hernández es la futbolista española del Valencia con más seguidores en Instagram (casi 30.000, más que los 24.000 de su club), por detrás de la chilena Yanara Aedo (100.000) y de la colombiana Natalia Gaitán (39.000). Y aún lo percibe como “algo normal” aunque es consciente de que ha aumentado su nivel de responsabilidad. "Debemos tener cuidado de lo que transmitimos porque ahora somos referentes para muchas niñas". Hernández achaca a su paso por el FC Barcelona, el equipo más popular de la Liga Iberdrola, su crecimiento en redes sociales. “El Barça, la selección, el Valencia, todo va sumando”, asegura. “El reto comienza a ser que de las pantallas de los móviles pasemos a que cada domingo el campo se llene”, agrega. “Si las redes suman para eso, patrocinadores, clubes y jugadoras, estamos contentos”.

El festejo del Valencia tras alcanzar los 30.000 seguidores en Twitter.

En el Valencia Femenino aseguran que, más allá de la cantidad de seguidores, es fundamental velar por el aspecto cualitativo de las alianzas digitales con los patrocinadores. David Latorre, responsable de comunicación del equipo femenino, aclara: “Queremos compartir seguidores con nuestros patrocinadores, pero no por una cuestión numérica sin más, sino porque queremos trasladar conjuntamente una filosofía de esfuerzo por conseguir que el fútbol femenino crezca con unos valores inherentes: confianza, empatía, lucha, perseverancia, superación… Deseamos compartir esos valores y la digitalización ayuda a ello”.

El arrastre que tienen clubes como el Barcelona o el Atlético es evidente. De las 50 jugadoras de la Liga Iberdrola más seguidas en Instagram, 17 son blaugranas y 10 son colchoneras. El Barça está a punto de llegar al millón de fans en esta red social. Pedro Malabia y su equipo trabajan para continuar desarrollando los canales de todos los demás clubes. “Los incentivamos a crear nuevos contenidos. Este año contaremos 16 historias personales de jugadoras, una de cada equipo, bajo la consigna "Soy futbolista", para lanzar a través del mundo digital con píldoras, imágenes, hashtags…”, avanza.

El programa #SoyFutbolista pretende transmitir el concepto de que las jugadoras son futbolistas profesionales. En la Liga Iberdrola hay lugar para todas. Hay casos como el Lieke Martens, con más de un millón de seguidores en redes sociales, que se autodescribe en su perfil como “jugadora profesional del Barcelona y atleta de Nike”, y otros como, por ejemplo, el de Sara Serrat, la portera del Sporting Huelva (y una de sus futbolistas más populares), que se presenta como “CC Act. Física y Deporte. Doble Máster en Formación de Profesorado+Investigación. Columnista en Viva Huelva”.

Los perfiles de Instagram de Lieke Martens, la jugadora más popular de la Liga Iberdrola, del Barcelona, y de Sara Serrat, la portera del Sporting Huelva.

La reciente explosión del fútbol femenino y su (aún) baja exposición “nos permiten ser más atrevidos en nuestros mensajes”, analiza Álvaro Pascual, responsable de comunicación del Atlético de Madrid Femenino, el segundo equipo más popular por detrás del Barcelona. Y es en ese atrevimiento, en esa frescura, donde reside el mayor potencial de este activo que tiene el fútbol femenino. Las marcas lo desean. Malabia recuerda la historia del principal hashtag de la competición, #LigaIberdrola: “Cuando comenzamos el patrocinio con Iberdrola, en 2016, no pactamos nada con ellos en este sentido, pero los clubes y nosotros quisimos crearlo. Ya ahora ese hashtag se ha convertido en un activo monetizable que usan jugadoras, clubes, embajadores y que podemos utilizar a la hora de negociar con nuevos patrocinadores”, subraya.

El aumento de popularidad arrastra consigo nuevas fuentes de recursos para el fútbol femenino, cuya difusión ha dependido hasta ahora de la televisión. Geno Doménech, responsable de comunicación del Levante UD Femenino ha sido testigo de este proceso: “A la hora de negociar el contrato con un patrocinador, por ejemplo, se incluyen aspectos que hace pocos años ni se contemplaban, como los activos digitales que ofrecemos y cuyo retorno económico se puede medir gracias a herramientas que analizan la visibilidad de las marcas en las redes sociales”.

Cada equipo es un mundo y percibe de distinta manera el efecto que generan sus mensajes en las redes sociales. El Atlético, según Pascual, da mucha importancia a los finales de partido y a los diseños gráficos novedosos. El equipo de redes del Málaga destaca hitos puntuales como el gol más rápido de la historia del fútbol español de su capitana Adriana Martin, el gol olímpico de Leti o el premio a la mejor portera de la jornada para Chelsea. En el Betis apuestan más por los retos o por contenidos graciosos. Pero todos tienen un mismo objetivo, que el furor virtual se traduzca en asientos ocupados cada fin de semana. Los niños ya se están comprando las camisetas para atender a la cita.