El debut de Chile

Chile se ha clasificado para el Mundial jugando con un 4-3-3, aunque no sería ninguna sorpresa que el seleccionador, José Letelier, optase por un sistema 4-4-2 en algunos partidos clave o, por lo menos, en alguno de los encuentros de la fase de grupos. Su plan de juego incluye normalmente tener un alto porcentaje de posesión de balón y crear peligro con sus extremas Yanara Aedo y María José Rojas. A pesar de que su equipo no está entre los favoritos en su primer Mundial, Letelier insiste en su idea de jugar sin miedo.

La portera Christiane Endler da mucha confianza a la defensa para iniciar el juego desde su zona, y la centrocampista Karen Araya es, en cierta manera, el motor del equipo, porque la estrella del Sevilla garantiza que haya equilibrio entre la retaguardia y el ataque. Junto a Araya estará Francisca Lara, su compañera de equipo en el club español, que se ha labrado un nombre gracias a su potente disparo de larga distancia.

La delantera del Valencia Aedo tiene la habilidad necesaria para encontrar espacios arriba para la ariete Daniela Zamora. La alineación debería ser una mezcla entre las jugadoras que terminaron segundas en la Copa América 2018 y algunas caras nuevas. Letelier tendrá que encontrar sustitutas para dos de sus titulares: la defensa Carla Guerrero, que está lesionada, y la lateral izquierda Geraldine Leyton, que está ausente.

Uno de los puntos débiles del equipo chileno es su físico comparado con el de otros equipos punteros, como se pudo ver en sus derrotas contra Estados Unidos y la goleada por 7-0 contra Holanda en los últimos partidos amistosos. Intentan compensarlo teniendo el balón y usándolo con inteligencia gracias a su buena técnica.

Chile también marcó muchos goles de córner, que eran peligrosos, durante la última Copa América, pero no está nada claro que esa fórmula vaya a funcionar contra equipos más grandes y más duros.

El seleccionador

José Letelier es un exportero que ganó la Copa Libertadores con el Colo Colo en 1991, que se podría decir que es el mayor logro conseguido por un club chileno. Repitió título 11 años después, esta vez como entrenador del equipo femenino del Colo Colo. Consiguió 10 títulos nacionales antes de hacerse cargo del equipo nacional en 2016 y hacer historia clasificándose para este Mundial. Este hombre de 52 años tiene una curiosa historia como jugador: cuando el club peruano Alianza de Lima sufrió un accidente aéreo mortal en 1987, su club, el Colo Colo, le cedió gratuitamente para ayudarles a jugar sus encuentros.

Jugadora estrella

Christiane Endler, del PSG, es de lejos la jugadora más famosa y experimentada de Chile. Esta jugadora de 27 años acaba de ganar el premio a la mejor portera de la liga francesa hace unas semanas y fue la sexta en la lista mundial elaborada por la IFFHS en 2018. También es la capitana de La roja y abrió las puertas de Europa a muchas de sus compatriotas. Endler ha jugado en el Colo Colo, el Chelsea y el Valencia, entre otros, y destaca por sus increíbles reflejos y su habilidad para parar penaltis.

Sabía que...

Geraldine Leyton fue la primera elegida para jugar de lateral izquierda hasta que decidió dejar el equipo de repente. Leyton empezó el 2019 con mal pie: rescindió su contrato con el club español del Sporting Club Huelva en enero, y después anunció que se retiraba de la selección nacional en su cuenta de Instagram. “Lo he intentado y he entrenado, pero simplemente no puedo. Cuando una no está centrada, todo va mal”, dijo.

Breve historia del fútbol femenino en Chile

El fútbol femenino en Chile vivió en la oscuridad desde finales de la década de 1950 hasta que la entrenadora española Marta Tejedor se hizo cargo del equipo nacional en 2007. La comparaban con Marcelo Bielsa, que por aquel entonces estaba al mando del equipo masculino, por su trabajo a la hora de cambiar la percepción de lo que las jugadoras chilenas podían conseguir.

Con Tejedor al mando, Chile organizó el Mundial sub-20 en 2008 y terminó 14º. Algunas jugadoras claves de la selección absoluta actual estaban en esa escuadra, incluidas Christiane Endler, Karen Araya y Daniela Zamora.

La Roja también jugó en casa la Copa América de 2018. Ante su público, el equipo chileno llegó imbatido a la fase final (que se jugó en una fase de grupos con cuatro equipos) donde terminó segunda por detrás de Brasil. Consiguieron la clasificación para Francia 2019 después de vencer a Argentina 4-0 en el último partido del torneo, y será su primera participación en un Mundial femenino.

Después de esa enorme gesta, muchas jugadoras se marcharon a Europa y a otros grandes equipos sudamericanos. Endler es una futbolista importante del PSG, Aedo brilla en el Valencia, y Lara y Araya lo hacen en el Sevilla. Y la lista sigue... De hecho, de las 23 jugadoras seleccionadas para los partidos amistosos contra Escocia y Holanda en abril, solo ocho jugaban en la liga nacional.

En la máxima categoría de la liga chilena hay actualmente 14 clubes. El Colo Colo domina con 13 títulos desde 2008, y las chicas del Cacique también han ganado el único título internacional de Chile, la Copa Libertadores en 2012.

¿Qué jugadora sorprenderá a todo el mundo en el Mundial?

Karen Araya. La centrocampista del Sevilla tiene 28 años y ha alcanzado la madurez para dirigir los esfuerzos defensivos y ofensivos chilenos. Se ha convertido en una jugadora vital en el club español, marcando goles importantes, como el que anotó contra el Betis en abril. Sus ídolos son Zinedine Zidane y Andrea Pirlo, pero en su forma de jugar se inspira en otro chileno que va de aérea a aérea: Arturo Vidal.

¿Cuál es el objetivo realista de Chile y por qué?

José Letelier lo ha dicho perfectamente: “Nuestro objetivo es intentar competir, tener una estructura de juego y tratar de llegar a la fase eliminatoria. Pero primero, tenemos que estar preparados para este Mundial”. Esto resume nuestras expectativas más realistas: dejar un buen sabor de boca a los aficionados y, quizás, tener la oportunidad de jugar un partido en octavos de final.

Jugadoras federadas

Actualmente, 727 jugadoras adultas federadas.

Samuel Ferreiro escribe en Las Últimas Noticias. Síganle aquí en Twitter.

