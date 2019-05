El Giro ya tiene lista una etapa alternativa sin Gavia para el martes

La etapa reina, los 226 kilómetros del martes con Gavia y Mortirolo, se quedará en algo menos, ma non troppo, prometen los responsables del Giro, que ven muy difícil limpiar la carretera de nieve.

Decirle al joven Carretero, debutante en una grande, que el martes no se subiría el Gavia es tan doloroso como decirle a un niño que los reyes magos no existen. Un crimen a la ilusión de uno que quiere ser gran ciclista y quería conocer las cimas míticas del mundo, ascenderlas en competición y decir, ahí he estado. “Y encima el martes es mi cumpleaños, hago 25”, dice el ciclista albaceteño del Movistar, para quien el Gavia no es solo una ascensión de 16 kilómetros al 8% por carreteras antiguas y entre muros de hielo, sino la imagen de la gran nevada del Giro del 88, y la etapa en la que Nairo ganó el Giro del 14. La historia del Giro resumida en un puerto.

Así va la clasificación Individual

Montaña

Equipos

Regularidad Nombre Diferencia 1 SLO Jan Polanc 54h 28:59 2 SLO Primoz Roglic + 02:25 3 RUS Ilnur Zakarin + 02:56 4 NED Bauke Mollema + 03:06 5 ITA Vincenzo Nibali + 04:09 6 ECU Richard Carapaz + 04:22 7 POL Rafal Majka + 04:28 8 ESP Mikel Landa + 05:08 9 RUS Pavel Sivakov + 07:13 10 COL Miguel Angel López + 07:48 Nombre Puntos 1 ITA Giulio Ciccone 90 2 RUS Ilnur Zakarin 42 3 ITA Gianluca Brambilla 40 4 ESP Mikel Nieve 28 5 ITA Domenico Pozzovivo 26 6 SLO Primoz Roglic 24 7 ITA Damiano Caruso 19 8 ITA Fausto Masnada 18 9 ESP Antonio Pedrero 18 10 ESP Héctor Carretero 18 Nombre Puntos 1 FRA Arnaud Démare 194 2 GER Pascal Ackermann 183 3 ECU Richard Carapaz 57 4 ITA Davide Cimolai 50 5 SLO Primoz Roglic 46 6 ITA Damiano Cima 44 7 ESP José Joaquín Rojas 44 8 GER Rüdiger Selig 38 9 ITA Marco Frapporti 34 10 ITA Fausto Masnada 33 Nombre Diferencia 1 ESP MOVISTAR TEAM 163h 41:07 2 AUS MITCHELTON - SCOTT + 15:48 3 USA EF EDUCATION FIRST + 19:56 4 BRN BAHREIN - MERIDA + 23:06 5 USA TREK SEGAFREDO + 23:10 6 GER BORA HANSGROHE + 23:41 7 GBR TEAM INEOS + 25:38 8 KAZ ASTANA PRO TEAM + 26:16 9 ITA ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC + 38:20 10 FRA AG2R LA MONDIALE + 41:49 Clasificación completa

Los demás, los veteranos, metabolizan el dato y preguntan: ¿y qué habrá a cambio?

“Esta tarde, esta tarde, diremos la alternativa, cuando tengamos 100% seguro que las nevadas que siguen cayendo, que el mal tiempo y el peligro de aludes harán imposible ascender la Cima Coppi (2.618m)”, señala Mauro Vegni, el director del Giro, por la mañana, en la salida de Saint Vincent. “Pero aunque no haya Gavia será una etapa aun así durísima, con 5.000 metros de desnivel en poco más de 180 kilómetros de recorrido. Habrá sorpresas”. Algunas indiscreciones, que él no desmiente, señalan que el Mortirolo se subirá desde Mazzo, como habitualmente, y que antes se irá por Aprica, con paso por el Valico de Santa Cristina, el puerto en el que Indurain rindió su alma en el Giro de 1994, y una ascensión inédita en Cevo, siete kilómetros durísimos.

