Los madrileños que se enamoraron del Liverpool y del Tottenham

Cyntia Serna aún no se lo cree. Se hizo del Tottenham en 2010, cuando tenía 18 años. Viajó alguna que otra vez a Londres, conoció White Heart Lane, pero nunca pensó en una final de Champions. Cyntia Serna vive en Madrid y esa final vendrá a buscarla. Todavía no sabe cuánto pagaría por una entrada. No tiene precio. A Amador Moreno, después de casi cinco décadas viviendo en la capital española, no lo seduce ningún equipo de allí. El 1 de junio podrá alentar en el Wanda Metropolitano a su Liverpool, el equipo de la que él considera su verdadera ciudad. Será la tercera definición europea de los Reds que verá desde la grada.

Moreno es fundador de Madrid Reds, la peña oficial del Liverpool en la ciudad que cuenta con 90 socios que pagan 20 euros al año. “En realidad somos más de 500 hinchas”, asegura. Todos los fines de semana y los martes o miércoles de Champions se reúnen para animar al equipo en Triskel, un pub que transforma Malasaña en la ciudad beatle. Por el contrario, Serna casi no conoce a otros Spurs en España. La peña oficial del equipo queda en Alicante, donde ella nació, pero no mantiene mucho contacto con ellos. “He contagiado a mis amigos, ellos se ponen contentos como yo cuando ganamos”, afirma mientras muestra todas las reliquias del Tottenham con las que acude a la cita con EL PAÍS: su carné de socia, recortes de periódicos, un libro sobre el exjugador argentino Osvaldo Ardiles, una camiseta de Harry Kane.

Amador Moreno, presidente de Madrid Reds, la peña oficial del Liverpool en Madrid.

La atracción de Moreno por el Liverpool tiene una firme causa social detrás y él lo ilustra con una vieja anécdota: "Bill Shankly [uno de los entrenadores más exitosos del Liverpool] tenía una idea muy socialista del fútbol y decide cambiar el pantalón blanco para que la equipación fuera toda roja. Esta forma de entender el fútbol, de todos atacan y todos defienden, esto es el Liverpool way. El que no entienda esto no tiene hueco". Serna, del Tottenham extrae su lucha contra todos y la costumbre de hacer las cosas mal: "Mi papá me dijo al principio de la Champions que íbamos a llegar a la final porque era en Madrid. Yo no le creía. ¡Somos el Tottenham! Ese es uno de nuestros dichos: somos el Tottenham, nunca hacemos las cosas bien".

Él heredó la pasión roja de su padre que vivió en Inglaterra con su exiliado abuelo. Ella se enamoró de los Spurs una tarde cualquiera cuando su papá veía la Premier en la televisión y un golazo de Gareth Bale la cautivó. Ambos forjaron una relación especial con sus clubes y viajaron hasta Inglaterra para gritar en la grada como ingleses las clásicas canciones de sus equipos. En un encuentro con EL PAÍS relatan sus comienzos como hinchas, sus mejores momentos, sus expectativas para esta final y se desean suerte. Eso sí, ambos repiten una consigna clara: “¡Que gane el mejor!”

Amador Moreno y Cyntia Serna brindan por una buena final de Champions.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.