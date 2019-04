La vida debajo de los tifos

Si el fenómeno comenzó en Sudamérica, ahora son los artistas de allí los que sueñan con poder exponer alguna vez su obra en los estadios más importantes del mundo. Argentina es uno de las principales fábricas de tifos del mundo.

En 1994, Pepe Perretta hizo un curso de aerografía para poder pintar su moto y su casco. La falta de trabajo lo llevó a pintar cualquier cosa: banderitas de fin de curso o de política, persianas de verdulería, kioscos, murales… Hace doce años, una propuesta de la afición de Boca lo convenció para pintar su primera bandera grande, de 20 metros por 20 metros. Ya lleva hechas 87. “Somos artistas populares, nuestras salas de arte son las vallas del campo y las tribunas”, dice Perretta. “Y son las mejores salas que podemos tener, porque ningún artista puede lograr que tanta gente lo vea al mismo tiempo”, afirma.

La oposición de su padre italiano no impidió que formara un taller en Buenos Aires que llegó a contar con 11 trabajadores. “Como artista del fútbol, mis sueños no difieren con los de un jugador”, cuenta. “Primero cualquier club, luego el equipo de tus amores, después la selección… ¡y ahora estoy llegando a Europa!”, analiza Perretta. Su trabajo es admirado por distintas aficiones europeas que ya están consultándole para futuras obras: PSG, Juventus, Fiorentina, Sporting de Lisboa, Atlético de Madrid… “Como artista sueño con estar en las mejores salas, pero en mi vida me imagine que por el arte iba a poder cruzar fronteras”.