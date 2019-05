El Ajax, el respeto y el largo camino del Barça femenino

La infantil expulsión de Kheira Hamroui en la semifinal frente al Bayern Munich dejó al Barcelona en estado de alerta. La francesa, de 1,79 metros y 73 kilos, es la jugadora más física del cuadro azulgrana. Una baja sensible, nada menos que para la final de la Champions League ante al temible Olympique de Lyon, que solo ha perdido dos partidos en las últimas nueve campañas, con una diferencia de goles a favor de 960. Números de Guinness, para un equipo de leyenda. Entonces, frente a poderío de las Leonas ¿Quién iba a suplir el músculo de Hamroui? Aitana Bonmatí, 1,61 metros y 51 kilos. “Si queremos que estas jugadoras tengan futuro tienen que jugar finales. Estaba preparada y alguien tenía que darle la oportunidad”, argumentó el técnico azulgrana, Lluís Cortés.

“Me enteré de que jugaba cuando dio la alineación. Tenía dudas, porque en los entrenamientos se habían probado diferentes cosas”, cuenta Aitana, de 21 años; “¿Qué yo haya jugado es una manera de revindicar nuestro estilo?”, dice; “puede ser. Teníamos que ser fieles a nosotras mismas. Si el entrenador optó por esta opción habrá sido”. Antes de que la UEFA publicara el once del Barça, en el hotel de la concentración azulgrana, a orillas del Danubio, en la expedición ya se comentaba la posibilidad de que Cortés sorprendiera con Aitana en el equipo titular, en lugar de la experiencia de Andressa Alves, 26 años, 1,68 metros y 58 kilos. “En el fondo, nosotros buscamos algo más importante que ganar”, aseguraban desde el cuerpo técnico. “¿Cuánta gente recordará al Ajax de esta Champions?”, añadían; “seguramente mucha. Han sido fieles a su manera de entender el fútbol. Nosotros queremos lo mismo para este Barça”.

La decisión de Cortés, la celebró el vestuario. Incluso, después de la categórica victoria del Lyon. “Al final hicimos nuestro juego y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Tuvimos la posesión, nos faltó marcar, dice Duggan. Y completa Torrejón: “Tristes, sí; pero orgullosas, también. Siempre hicimos lo que se nos pide por jugar en este club”. El técnico azulgrana ha conquistado al vestuario azulgrana. “Sabe gestionar muy bien el grupo. Entiende a la perfección la psicología de las chicas”, explican desde los despachos. Cortés tomó las riendas del Barça en enero, después de que el club despidiera a Fran Sánchez por malos resultados, sin feeling con las jugadoras.

Cuando se retiró del fútbol, Cortés comenzó a dirigir la selección catalana sub 12, pasó por la sub 15 y la sub 18, también trabajó en el cuerpo técnico de la mayor. Siempre entrenó mujeres. Metódico y detallista, estudió INEF, tiene un máster en marketing y en su tiempo libre le gusta hacer cerveza artesanal: La Balaguerina, la bautizó en honor a su pueblo Balaguer. En 2017 se incorporó al Barcelona como analista. Un año y medio después, llevó al femenino azulgrana a la final de la Champions. “Hemos hecho historia y con esto no tenemos que quedar”, concluye Pereira.

El Barcelona, con el presupuesto más alto de España (3,5 millones), se quedó sin la Copa ni LaLiga, sin embargo, lejos del Lyon (ocho), PSG (siete), Bayern y Wolfsburgo (seis) se coló en la final de la Champions. “Con la excepción de la Champions, sabemos que no ha sido una buena temporada. No hemos competido en la Liga y en la Copa”, se sincera Aitana. El premio de la final europea, sin embargo, anima al Barça. “Esto será un antes y un después para este equipo”, reflexiona Alexia.

Ninguna jugadora del Barcelona se quitó la medalla de plata tras perder ante el Lyon. “Y hay otro detalle”, advierten desde la UEFA; “ninguna jugadora antes del partido tira la chaqueta del chándal al suelo, sino que se la dan en la mano al utilero. Tampoco lanzan las botellas de agua a cualquier lado y los dos equipos se respetaron en el campo. Ojalá este sea el futuro, no solo del femenino, sino de todo el fútbol”. Mientras el Lyon celebrara el título. Vicky Losada, la capitana del Barça, reunió al grupo: “El Lyon es la realidad, pero este es el camino. No todo el mundo puede decir que ha jugado una final de Champions, nosotras sí. Tenemos que estar orgullosas”.

