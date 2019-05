Vinicius Jr. se queda fuera de la convocatoria de Brasil para la Copa América 2019

Vinicius Jr. no participará con la selección de Brasil en la Copa América 2019 que se celebrará este verano en el país carioca. El jugador del Real Madrid, de 18 años, no ha participado mucho en los últimos partidos con el equipo blanco después de haberse recuperado de una rotura de ligamentos en el tobillo derecho que le mantuvo dos meses de baja. Zinedine Zidane apenas le ha entregado 30 minutos en los dos últimos encuentros ante el Villarreal y la Real Sociedad.

"Es la lista más difícil que he tenido que hacer hasta hoy", aseguró Tite. El seleccionador brasileño tampoco ha incluido en la convocatoria de 23 convocados al también madridista Marcelo. El segundo capitán del Madrid, de 31 años, ha sido uno de los futbolistas más señalados por la afición blanca tras completar una temporada muy por debajo de su nivel. En su lugar ha entrado Filipe Luis, el futbolista del Atlético, que, sin embargo, podría abandonar el conjunto rojiblanco en el mercado de fichajes de verano.

"No he dormido esta noche. Ni mi esposa ha podido ayudarme", bromeó Tite, que dejó claro cuál ha sido su pensamiento principal a la hora de componer la lista definitiva: "He querido juntar a atletas jóvenes, emergentes, con futbolistas que ya saben lo que es vestir la camiseta de Brasil". Entre los alineados por el seleccionador están los españoles Casemiro (Madrid), Arthur y Coutinho (Barcelona).

Brasil disputará dos partidos amistosos el próximo 6 de junio ante la selección de Qatar y frente a Honduras el 9, solo tres días después. En ambos encuentros, según anunció la Confederación Brasileña de Fútbol se ha solicitado la presencia del VAR. La Copa América 2019 se llevará a cabo entre el 14 de junio y el 7 de julio de 2019 y Brasil ha quedado encuadrada en el grupo A junto a Bolivia, Venezuela y Perú.

Lista de convocados:

Porteros: Alisson (Liverpool), Cássio (Corinthians) y Ederson (Manchester City).

Defensas: Alex Sandro (Juventus), Dani Alves (PSG), Militão (Oporto), Fágner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter de Milán), Thiago Silva (PSG).

Centrocampistas: Allan (Nápoles), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Paquetá (Milán), Coutinho (Barcelona).

Delanteros: Neres (Ajax), Everton (Gremio), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton).

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.