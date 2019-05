¿Qué es el ‘tilt’? La pesadilla de los campeones del fútbol virtual

"Estar tilteado" en el mundo de la alta competición de los videojuegos significa estar quemado, saturado, al límite, en el punto en el que los jugadores empiezan a competir por debajo de sus aptitudes. El éxito o el fracaso de los profesionales de los eSports depende en gran medida de su capacidad para no llegar a tiltearse, de mantener la concentración después de horas y horas sentados frente a la pantalla, mando en mano, sometidos a una gran tensión. (En España, el término hacía referencia a cuando una máquina de pinball se bloqueaba y aparecía un aviso con la palabra tilt). Por eso muchos equipos y jugadores profesionales han contratado a psicólogos y a entrenadores especializados para enseñarles a lidiar con el estrés y la presión. De lo efectivo de su labor se sabrá mañana sábado en la fase final de la competición de FIFA 19, el videojuego más popular de fútbol, que se celebra en Madrid. El ganador se llevará 40.000 euros y 850 FIFA Pro Points, que sirven para escalar en el ranking mundial y clasificarse para las series mundiales. La final la disputarán los ocho mejores jugadores de la Virtual LaLiga eSports Santander. ¿Cómo se han preparado para la gran cita del año?

Alejo García fue el año pasado uno de los grandes fichajes de MAD Lions de Madrid, uno de los principales clubes profesionales de eSports. García había sido durante 17 años psicólogo deportivo del Atlético de Madrid, donde trabajó con el fútbol base y también con el primer equipo. “En el mundo de los videojuegos, lo que más desgasta al cerebro son las altas horas de dedicación que le dan algunas personas”, afirma García. Entrenan 10 horas por día, se preparan física y mentalmente para rendir al máximo en las grandes citas, viajan por el mundo y cobran enormes premios por ganar un torneo. La vida de los gamers (los profesionales de los videojuegos) se asemeja cada vez más a la de los deportistas tradicionales.

Javier Romero, JRA-lion10, 23 años, nació en Barcelona, se crio en Murcia y vive ahora en la residencia que su equipo, MAD Lions, tiene en la urbanización de Santo Domingo, a 30 kilómetros al norte de Madrid, una instalación que cuenta con salas de entrenamiento físico, canchas de tenis, piscina y un equipo de apoyo a su disposición para el torneo de este sábado. Y para los de todo el año. “Hay mucho estrés. El año pasado solo había tres torneos internacionales. Este año hay uno por fin semana y muchos viajes”, explica JRA. “El año pasado perdías y tenías mucho tiempo para reponerte. Ahora puedes tener semanas malísimas, tienes que volver a competir, pero te ves que no estás preparado y te juegas mucho, te juegas el Mundial. Somos los mejores y competimos todo el tiempo entre nosotros. Es complicado”, analiza.

Después de 17 años con futbolistas profesionales, el psicólogo Alejo García encuentra una coincidencia con los jugadores de eSports. “Trabajamos con personas. Sean gamers o deportistas tradicionales, siempre buscamos la mejora del rendimiento y el cuidado de la salud”, afirma. Y enuncia la fórmula que tienen en MAD Lions para lograrlo: “Calidad frente a cantidad”. El grupo de profesionales multidisciplinar que tiene el equipo madrileño diseña entrenamientos variados. JRA, por ejemplo, dedica cuatro horas a entrenamiento in game, es decir, frente a la consola, pero luego gasta otras dos en preparación física, dos en estudios, una en idiomas y otra en preparación psicológica. “Es mucho más eficaz para prepararte y evitar el desgaste”, dice García.



¿En qué consiste la preparación psicológica? “Debemos tener una planificación. Al igual que un preparador físico que trabaja una semana velocidad y otra resistencia, nosotros ejercitamos por períodos la concentración, la motivación o el autocontrol emocional”, subraya el preparador.

La carrera profesional de los gamers, hoy en día, es muy breve, poco siguen más allá de los 25 años. Los mejores del mundo en el FIFA suelen ser jóvenes menores de 18 años. En los cuartos de final de los playoffs definitivos que se disputan este sábado en Madrid, JRA se enfrentará al canario Kilian Ossorio Zidane10, representante de la UD Las Palmas y el mejor de la fase regular de la competición. Desde hace cuatro meses, Zidane10, que tiene 22 años y hace prácticas en una empresa de telecomunicaciones instalando fibra óptica, trabaja con un coach, Sergio Espier, exgamer de 27 años, que lo asesora tanto en temas de táctica y estrategia como en cuestiones psicológicas. “La edad es importante porque los reflejos son fundamentales en este juego. Y luego, la frescura mental. Alguien joven con menos responsabilidades puede potenciar su creatividad”, opina Espier.

Espier y Zidane10 viajaron juntos por primera vez a un torneo en Londres a comienzos de 2019. El jugador canario alcanzó entonces las semifinales derrotando a varios de los mejores del mundo. Desde entonces trabajan analizando rivales, identificando errores propios y motivándose. “Una vez que tienes las mecánicas cogidas a veces es mejor no entrenar. Hay momentos en los que hay que parar. Es preferible una hora contra gente muy top”, afirma Espier.

“Donde tienes que viciarte [jugar en exceso] es al principio. Una vez que tienes los movimientos, darle regularmente, pero no te puedes saturar. Si ves que no te acuerdas del mando, sí que le das un poco”, agrega Zidane10. “Entreno con Espi en Skype. Le comparto pantalla y me va diciendo. Como juego contra él, que me conoce mucho, tengo que innovar todo el tiempo. También analizamos partidos de los campeonatos del mundo, pillamos recortes. Es brutal, pasamos muchas horas del día juntos”, revela el joven canario.

JRA y Zidane10 están entre los 30 mejores jugadores del mundo y sueñan con entrar en el top 16 para poder ir a la fase final de las series mundiales. Ningún jugador español ocupa hoy esas posiciones. Sus entrenadores coinciden en que la mayoría de los jugadores tienen una carrera corta. “Deberían poder jugar durante más tiempo, el rendimiento de un deportista baja a los 30 años, ellos se retiran entre los 25 y los 27, pero cuando baja tu rendimiento puedes compensarlo con la experiencia, como hace por ejemplo Rafael Nadal”, dice García, el psicólogo de JRA. Casi sin tiempo para prepararse, por la cantidad de torneos que disputan, el aspecto mental es una de las mayores armas de los gamers.

Entrenadores y psicólogos están desarrollando métodos de preparación cada vez más meticulosos. Se trata de una función a la que le queda mucho camino por recorrer en el universo de los eSports y, sobre todo, del FIFA 19. “Sin duda quiero dedicarme a ello. Este juego en concreto todavía se está profesionalizando. Tiene muchas carencias, pero poco a poco va mejorando”, apunta Espier. “Nuestro rol está creciendo”, añade García. “Cuando tienes que atender rendimiento y salud necesitas un equipo de trabajo interdisciplinar. Lo que es muy importante en la parte mental es que no nos vale cualquier psicólogo. Es necesaria una figura especializada en psicología del deporte. Hoy no hay tantos en los eSports en España, pero tengo la esperanza de que si esto sigue creciendo haya más demanda”, concluye. La Virtual LaLiga eSports Santander es una de las competiciones que respalda esta expansión y que profesionaliza cada vez más este sector.

En España hay más de 15 millones de “jugadores habituales”, según la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y el FIFA 19 es uno de los preferidos. Desde su lanzamiento, en septiembre, la edición actual ha vendido cerca de 650.000 ejemplares. Fue el título más popular de 2018. Ante esta gran fiebre, García, expsicólogo del Atlético de Madrid, repara: "A nivel de usuario, con toda la juventud en general, hay estudios que determinan que el uso de cualquier dispositivo, ordenador, consola, móvil o tablet no debe ser superior a dos horas. ¿Realmente necesitas entrenar 16 horas diarias? ¿O quizás con seis y otras actividades puedes tener una vida más saludable y una carrera más larga?".

