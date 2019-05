Mavi García, segunda en el Tour de Yorkshire

La holandesa Marianne Vos (CCC Liv) se proclamó este sábado vencedora del Tour de Yorkshire (Gran Bretaña) tras imponerse en la segunda y última etapa por delante de la española del Movistar Mavi García, que terminó en el mismo puesto en la general.

Vos, campeona olímpica en Londres 2012 y tres veces mundial, superó en el podio final por siete segundos a la española y por nueve a la italiana Soraya Paladin. Fue una jornada de 132 km con lluvia, granizo, viento y cinco puertos puntuables entre Bridlington y Scarborough.

La mallorquina se erigió en protagonista de la carrera a más de 50 km del final, saltando en solitario de una selección previa de nueve ciclistas en la subida a Lythe Bank y cubriendo en cabeza las dos últimas: Grosmont y Ugglebarnby -lo que le valió el triunfo en la Montaña-.

Alcanzada a una treintena de kilómetros para la conclusión por la múltiple campeona mundial y olímpica Marianne Vos (CCC) y la escaladora italiana Soraya Paladin (ALE), el trío emprendió una cabalgada decisiva en la que se deshicieron de su principal oposición, otro terceto con Majerus (DLT), Spratt (MTS) y Hannah Barnes (CSR).

García lanzó la llegada y fue superada solo por Vos, consiguiendo así su mejor resultado en la elite internacional.

"A falta de 50 km me he puesto a tirar, me veía con piernas. Realmente no tenía pensado escaparme, yo simplemente me he puesto a dar pedales y cuando me he girado he visto que no venía nadie detrás. Estoy que no me lo creo. A partir de ahí he dado todo de mí", declaró la española.

