El Valencia se condena

El Valencia desaprovechó el gol inaugural de Diakhaby en un partido que se le fue escapando progresivamente hasta la jugada final. En el último minuto un centro cualquiera de Kolasinac descubrió a Aubameyang solo en el segundo palo para meter el tercer gol del Arsenal. Un gol que provocará la eliminación del Valencia de esta Liga Europa si en Mestalla no se produce una revuelta.

Marcelino abordó el partido con un doble desafío. Reinventar un orden nuevo para la zona de cobertura del Valencia, privada de Coquelin y Kondogbia, y forzar al Arsenal a moverse en espacios reducidos. El técnico priorizó la protección de su portería porque advierte que sus jugadores se encuentran más cómodos si el centro de gravedad del equipo se retrasa. Contra su costumbre, formó una defensa de tres centrales.

ARS 3 - 1 VAL Arsenal Cech, Mustafi, Sokratis, Koscielny (Monreal, min. 81), Matteo Guendouzi (Lucas Torreira, min. 57), Maitland-Niles, Kolasinac, Xhaka, Özil (Mkhitaryan, min. 74), Lacazette y Aubameyang. Valencia Neto, Cristiano Piccini, Gayá, Garay, Roncaglia, Gabriel Paulista, Parejo, Mouctar Diakhaby, Carlos Soler (Wass, min. 70), Rodrigo (Santi Mina, min. 88) y Gonçalo Guedes (Gameiro, min. 70). Goles 0-1 min. 10: Mouctar Diakhaby . 1-1 min. 17: Lacazette . 2-1 min. 25: Lacazette . 3-1 min. 89: Aubameyang . Árbitro Clément Turpin Parejo (min. 69) y Mouctar Diakhaby (min. 30). Parejo (min. 69) y Mouctar Diakhaby (min. 30). Estadio: Emirates Stadium

Eligió reforzar la figura de Garay con Paulista a la derecha y Roncaglia a la izquierda; y por delante situó a otro central, Diakhaby, en funciones de mediocentro de cierre. El dibujo alcanzó coherencia con el despliegue de Parejo y Soler como interiores. Durante el arranque del partido, tuvo un efecto desconcertante sobre la oposición. Especialmente en la gestación de las jugadas, porque los mediocentros del Arsenal no encontraron el eslabón que los conectaba con los delanteros. Xhaka y Guendouzi perdieron el sitio y Özil comenzó a deambular parsimoniosamente a la espera de que alguien le pusiera la pelota al pie.

Velocidad de Aubameyang

El Arsenal tardó un rato en salir del estupor. Emery debió decirle a Guendouzi que no perdiera de vista a Parejo y mientras el gran organziador valencianista desplazó a sus vigilantes, Soler y Diakhaby interrumpieron los pases de Xhaka y desataron el descontrol en el mediocampo contrario. De uno de esos contragolpes, dirigido por Soler, derivó el córner que propició el 0-1. Paulista ganó su duelo con Sokratis en el segundo palo y Diakhaby cabeceó a la red en el segundo. El tiempo dirá si la clave de la eliminatoria estará en los minutos que duró el lapso de confusión en el Arsenal o en la aparición de Özil en escena.

A los 30 años, este mediapunta fino y misterioso era sin duda el futbolista más brillante en todo el estadio. Automarginado por su autoindulgencia y reservado por Emery a intervenciones puntuales, su escasa actividad es una de las mejor remuneradas de la industria. Cobra cerca de 20 millones de euros por temporada por poner toquecitos de calidad en la mezcla. ¡Pero qué toques! Llevan tanta sabiduría futbolística que su intervención y la reacción del Arsenal fueron una cadena causal evidente.

La jugada del 1-1 concentró la problemática de los equipos enfrentados. El Valencia se había propuesto no conceder espacios a su rival y se los concedió de la manera más innecesaria. Presionando mal un saque de banda del Arsenal en su campo sin que la defensa de tres centrales hiciera lo que suelen hacer cuando están rodadas. Roncaglia y Garay no se escalonaran para impedirle acelerar y Aubameyang, lanzado por una combinación de Özil con Lacazette, los pilló en velocidad antes de dar el último pase. Lacazette marcó a placer y la multitud del Etihad se despertó del letargo.

La zaga del Valencia no se recuperó del palo. El 2-1 fue impropio de una defensa que casi siempre cumple. Kolasinac colgó un centro cualquiera y Lacazette lo cabeceó superando a Roncaglia con facilidad. El gol multiplicó la confianza del Arsenal, que asedió al visitante durante una hora. Al Valencia no le quedó más escapatoria que resistir a la espera de que Parejo, cada vez más solo, se inventara una solución que no llegó.

El Chelsea sale airoso ante el Eintracht (1-1) Hazard remata ante Hinteregger. Michael Probst AP El Chelsea logró un valioso empate en el Commerzbank Arena de Frankfurt, donde empató con un Eintracht que por momentos mereció una renta mayor (1-1). El conjunto alemán se adelantó en el marcador por medio de su estrella, el delantero serbio Luka Jovic, que cabeceó a la red un centro de Kostic. Sin embargo, el conjunto inglés, nada más comenzar la segunda parte, igualó el marcador con un disparo cruzado de Pedro.

