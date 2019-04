Zidane: “Me gustan los jugadores como Brahim”

Puede que fuera porque el fútbol, a veces, adopta formas distintas a las habituales, y despista incluso a quienes viven dentro de él. Por eso, o porque el cambio de las emociones es una de esas transformaciones instintivas que hacen que lo que ahora parece malo, en un minuto sea bueno. O puede que fuera porque como todo en la vida tiene sus cosas buenas y malas.

Por eso Zinedine Zidane mostró un tono light y algo gris en sus valoraciones televisivas sobre el partido, y después, en sala de prensa, previa charla con sus jugadores, salió con las ideas dadas la vuelta. “Hicimos un muy buen partido, la pena es que merecíamos mucho más”, dijo de entrada. “Hemos tenido ocasiones para hacer gol, por eso no estoy contento por el resultado, pero por el juego, la intención y la concentración que demostramos hoy me voy muy contento”, enumeró.

Cierto es, sin embargo, que antes de demostrar esa aparente felicidad, algún resoplido tristón se coló por el camino. Y no ese que precede, habitualmente, a las frases típicas del repertorio negador sobre sus futuras decisiones, sino otro algo distinto. Valoró primero el partido de Brahim, el futbolista más destacado de su equipo en Getafe: “Ha hecho un muy buen partido. Le gusta jugar, y me gustan los jugadores que juegan. Al final ha tenido calambres y por eso le he quitado”. ¿Y por qué le ha puesto?, le cuestionaron después. “Porque soy el entrenador y soy yo el que lo tiene que decidir”, respondió, y fue entonces cuando ese tono ya resultó más familiar y reconocible. La única crítica que realizó el francés, curiosamente, también fue en su intervención a pie de campo: “Quieres hacer cambios para mejorar, pero no han aportado lo necesario [Lucas, Asensio y Kroos]”, dijo en ese momento, sin darle importancia después.

En el ambiente del Coliseum Alfonso Pérez reinó una sensación de ocasión perdida. No desperdiciada, que no es lo mismo. En la gestualidad de los jugadores del Getafe se notó esa rabia que se traslada hasta las mandíbulas, y deja a todos los jugadores con gesto de morder el aire. Se le vio varias veces a Arambarri, que a la mandíbula batiente le sumó en más de una carrera ese pequeño brinco que precede a cada zancada, como pretendiendo acortar las distancias a golpe de estrincón. “Es un buen punto para nosotros, el Madrid es un equipo muy grande”, señaló el uruguayo. “Estoy muy cansado, por eso estoy tan serio”, bromeó después.

Bebió de la misma efusividad Jorge Molina, uno de esos viejos roqueros del fútbol que se conoce tan bien el cargo que los años bailan en el carné. También Damián Suárez, que peleó de tú a tú con Bale en cada duelo, saliendo ganador en la mayoría de ellos. “El partido fue igualado”, señaló el lateral uruguayo. “Cada equipo tuvo una parte. Al final tuvimos ocasiones, pero el punto es bueno”, amplió. “Lo hemos intentado”, dijo José Bordalás. “En el primer tiempo nos costó contener algunas situaciones de ataque, pero en el segundo apenas nos llegaron. Hay que felicitar a los jugadores porque lo han dado todo”, comentó el técnico del Getafe. “Tengo prohibido hablar de la Champions”, señaló después, tratando de contener la euforia.

“El balón no ha querido entrar”, indicó, por su parte Reguilón. El canterano ocupó por primera vez el lateral izquierdo estando Marcelo disponible. Precisamente a esa circunstancia quiso hacer referencia el chaval: “Para mí es un orgullo jugar cada minuto que me dé el mister. Si juego seré el más feliz, y si no, animaré a mis compañeros como el que más”, añadió. "Parece que cuando no ganas no se ha hecho todo lo positivo", apuntó Valverde. "Nos quedan partidos para darlo todo", cerró el mediocentro.

