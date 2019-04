Espanyol-Celta, un empate sin premio

El Celta se rebeló, el Espanyol no. Distintas luchas, distintos carácter. El conjunto gallego está empecinado en quedarse en Primera, mientras el cuadro de Rubi dejó pasar un nuevo tren rumbo a la Europa League. Wu Lei confirmó su idilio con la hinchada. Lo de Iago Aspas, en cambio, ya carece de adjetivos. El 10 es el principio y fin del Celta, otra vez presente para asistir a Maxi Gómez en el 1-1 definitivo. Empate sin premio para el Espanyol y el Celta.

ESP 1 - 1 CEL Espanyol Diego López, Javi López, Dídac, Naldo (Óscar Duarte, min. 66), Mario Hermoso, Marc Roca, Granero (Sergio García, min. 75), Wu Lei, Darder, Borja Iglesias (Ferreyra, min. 86) y Óscar Melendo. Celta Rubén Blanco, Hugo Mallo, Hoedt, Costas, Olaza, Lobotka, Jozabed, Okay Yokuslu (Pione Sisto, min. 65), Boudebouz (Hjulsager, min. 77), Aspas (Cabral, min. 91) y Maxi Gómez. Goles 1-0 min. 32: Wu Lei . 1-1 min. 71: Maxi Gómez . Árbitro Alberto Undiano Mallenco Marc Roca (min. 80), Granero (min. 38) y Okay Yokuslu (min. 40). Marc Roca (min. 80), Granero (min. 38) y Okay Yokuslu (min. 40). Estadio: RCDE Stadium

Ya sin demasiado misterio en la zona noble de la tabla, con el título de LaLiga a la espera de ser levantado por el Barcelona, las emociones en la clasificación están en las competiciones europeas y en el pánico al descenso. Y mientras el Espanyol le cuesta aferrarse a esa quimera repetitiva, esa que le viene atragantando año tras año, el Celta anda atrapado en la pesadilla del fondo de la tabla. Si el Espanyol mira como Athletic, Alavés, Betis y Real pelean por la séptima plaza, que otorgaría el derecho a jugar la Europa League, el Celta se desespera por regatear al descenso. No está solo en la lucha.

La zona baja de la tabla está que arde. Hay siete equipos amontonados, sin sacarse demasiada ventaja, con excepción del Rayo y el Huesca, más desconectados aunque sin ninguna intención de bajar los brazos. Tampoco el Celta, que salió acorralar al reaparecido Espanyol, otra vez reconocible, después de cosechar dos victorias y un empate, de nuevo ciclotímico ante el Celta, ve como se le aleja el Athletic. El cuadro de Vigo le robó, de entrada, todo el protagonismo a los muchachos de Rubi en Cornellà. El arma, la de siempre: Iago Aspas. Pero en el duelo de gallegos se impuso Diego López, el portero se lució en el mano a mano frente al 10.

No fue casualidad. El Celta estaba empecinado a jugar en el campo del Espanyol, inexpresivo sin el balón, maniatado por el valiente equipo Fran Escribá, dispuesto a vender muy cara la derrota. Fueron 20 minutos de agobio para el Espanyol hasta que dijo presente Marc Roca. El canterano, por momentos omnipresente, en otros invisible, hace jugar al Espanyol a su ritmo. Roca se encontró con su socio: Melendo. Un tuya-mía entre los chicos del plantel y Roca sacó un pase exquisito para Wu Lei. Si la asistencia del 21 fue muy buena, la definición del delantero fue espectacular. Sin dejar que el balón toque el suelo, Wu Lei, en una especie de tijera, firmó el 1-0.

Ya no hay no hay dudas de la calidad del chino, tampoco del carácter del Celta, mucho menos del de Iago Aspas. De nuevo, volvió aparecer el 10. Esta vez el grito de gol se lo frenó el palo. Pero Diego López quería volver a enseñar sus reflejos. El rebote le cayó a Maxi Gómez, que no pudo con el portero gallego. Contestó el Espanyol con un testarazo de Hermoso, también rechazado por el poste. Se confió el cuadro blanquiazul, no lo perdonó el Celta. Maxi Gómez no falló. Otra vez, como no podía ser de otra manera, con la asistencia fue gentileza de Aspas, la cuarta en los últimos cuatro partidos. Insistió el Celta. Favorecido por un Espanyol roto, cuando Rubi cambió a Granero por Sergio García. En el golpe por golpe, quedaron a mano. Un empate que mantiene encendido el sueño europeo del Espanyol y que no apaga la angustia del Celta.

