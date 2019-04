El maño que llama a la puerta de la NFL

José Joaquín Arcega-Whiteside asegura no estar nervioso por la posición en la que saldrá en el draft. "Tengo ganas de saber mi destino, pero no me preocupa el puesto en el que salga. No depende tanto de lo bueno que eres en comparación con los demás. Puedes ser el mejor en tu posición y no ser elegido el primero, porque el equipo necesita alguien con otras características distintas a las tuyas", explica. "Tenemos ganas de saber que equipo le escoge para empezar a organizar los viajes. Puede acabar aquí al lado, en los Panthers, o en una ciudad a varias horas de avión de casa", abunda Joaquín Arcega, su padre.

El maño no se desplazará a Nashville para vivir el draft. Viajará hasta Inman (Carolina del Sur) para verlo junto a sus padres: "Gracias a ellos, a su experiencia, a sus consejos, he podido llegar hasta aquí. Se merecen que ese momento lo vivamos juntos", cuenta. "No sé cómo reaccionaré. Puede que llore, que me ponga a dar saltos por toda la casa...", añade.

Mientras, en España, a miles de kilómetros, su nombre cada vez suena más. "Ayer me pasó algo paradigmático. Un hombre me paró por la calle en Zaragoza y me dijo: 'oye, tú eres el tío de JJ Arcega, el chico que juega en Stanford'. Y a mí, que siempre me paraban por la calle diciéndome que si era el que estuvo en Los Ángeles, el de la plata, me hizo muchísima ilusión", concluye Fernando Arcega, su tío.