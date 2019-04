Guerra de ofertas por el fenómeno Zion Williamson

Tentado para el Mundial, al que no irá LeBron

LeBron James no disputará el Mundial de baloncesto que se disputará en China del 31 de agosto al 15 de septiembre. La estrella de la NBA ha decidido no formar parte de la selección de Estados Unidos que será dirigida por Gregg Popovich. LeBron, cuya última aparición con la selección de Estados Unidos se remonta a la final de los Juegos Olímpicos de 2012, no descarta regresar a ella el próximo año para intentar conseguir en Tokio su tercera medalla de oro.

La estrella de los Lakers, en este periodo sin competir, se entrenará y protagonizará la película Space Jam 2, cuyo estreno está previsto en julio de 2021. La primera entrega de la película fue protagonizada por Michael Jordan y los Looney Tunes en 1996. USA Basketball, de la que depende la selección de Estados Unidos, gestiona ahora la incorporación para el Mundial de Zion Williamson, el indiscutible candidato a número uno en el próximo draft de la NBA.