Al Valladolid no le llega el gas para ganar a la Real

Con casi un cuarto de laLiga aún por completar, la histeria se ha instalado en el campeonato. No por la zona noble, allá donde los equipos pisan moqueta y comen canapés, sino en los bajos fondos, en la zona de sombras, donde no calienta el sol. Se hacen llamamientos a la reconquista, el “sí se puede” es canto recurrente en las gradas. Lloran los jugadores en el banquillo, por una derrota o por una victoria.

Valladolid, 1 - Real Sociedad, 1 Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Olivas, Calero, Nacho; Anuar (Ünal, m. 84), Alcaraz, Keko Gonán (Antoñito, m. 75), Óscar; Verde (Michel, m. 46) y Guardiola. No utilizados: Yoel, Joaquín, Duje Cop y Waldo. Real: Rulli, Zaldua, Aritz, Raúl Navas, Theo; Zubeldia, Sangalli, Rubén Pardo (Willian José, m. 66); Oyarzabal Januzaj (Bautista, m. 86) y Sandro (Juanmi, m. 59). No utilizados: Moyá, Zubimendi, Muñoz. Goles: 1-0. Keko Gontán. M. 8. 1-1. Oyarzabal. M. 78. Árbitro: Alberola Rojas. Tarjetas a Nacho, Keko Gontán, Anuar, Aritz, Ünal. VAR: Álvarez Izquierdo. Nuevo Zorrilla: 18.775 espectadores.

En Zorrilla están de los nervios. No está la situación como para tomárselo con filosofía cuando los rivales aprietan. Cada partido es un examen para el Valladolid, que rebañó tres puntos dorados en Eibar, pero dejó escapar dos ante la Real, que promete mucho pero no cumple y parece destinada a seguir en la zona de nadie, donde no hace frío ni calor. Todavía tiene posibilidades de salir del purgatorio de la clasificación, pero cada semana se repite la misma historia.

Quiso el Valladolid resolver muy pronto, con una Real amodorrada, todavía en la siesta, y salió al galope, con Keko Gontán desatado. Ya en el primer minuto pudo marcar, pero lo hizo cinco más tarde, después de un mal control, de Theo. Su disparo cruzado batió a Rulli.

El gas pucelano duró un cuarto de hora. Está bien tratar de resolver pronto, pero hay que saber qué se puede hacer hasta el minuto 90, y los futbolistas que dirige Sergio no lo tenían claro. La Real, castigada por el gol prematuro, tomó el mando. Januzaj fue un estilete por la derecha, y cada aproximación era un grito de desgarro en la grada; un susto en el banquillo.

Pese a todo, el Valladolid aguantó hasta el descanso, y se zafó del dominio donostiarra en la segunda parte, hasta que en el minuto en el minuto 78 empató Oyarzabal, el hombre más eficaz de la ya muy nutrida vanguardia donostiarra.

Regresó la histeria, volvieron las lágrimas a la grada, y se reprodujeron los lamentos cuando el árbitro revisó en el VAR un remate de Kiko Olivas. Su compañero Óscar Plano estaba en fuera de juego. Todavía pudo ser peor, porque un minuto más tarde, la Real desaprovechó un contragolpe de cuatro contra uno, para seguir prometiendo sin cumplir.

