Luis Enrique: “Ha sido el mejor partido de Morata”

“Yo, que he sido delantero, sé lo que significa cuando no entran las ocasiones”, reflexionó Luis Enrique. El seleccionador español se presentó en la sala de prensa con un semblante que denotaba el agobio por el apretado resultado. Entró mirando el móvil, se sentó, pidió agua y después pasó a analizar un duelo en el que La Roja acribilló a Noruega con un torrente de 27 disparos, 10 de ellos a puerta. “Ha sido un partido muy completo, generando muchas ocasiones de gol clarísimas, y dominando al rival, que solo podía hacer daño con transiciones en largo o jugadas a balón parado. Es evidente que me hubiera gustado materializar el 50% de las ocasiones que tuvimos, con eso solo ya hubiéramos ganado por una gran diferencia de goles. La única manera de corregir esto es generando confianza en los delanteros, en cada club se trabajan situaciones de gol y se practican los remates. La dificultad está en generar las oportunidades”.

La lluvia de ocasiones falladas tuvo un protagonista, Álvaro Morata, que al menos desperdició cuatro cabezazos francos. El seleccionador hizo una defensa encendida del delantero rojiblanco. “Ha sido su mejor partido con nosotros. Lo veo mucho mejor en términos de autoconfianza. Siempre ha tenido buena actitud, pero está con más convicción, ha sido determinante aguantando el balón cuando jugábamos largo. Ha tenido muchas ocasiones estando donde tenía que estar, solo le ha faltado marcar”.

Morata provocó el penalti que Ramos ejecutó a lo Panenka. “Es un jugador único en la historia del fútbol mundial”, aseguró el seleccionador. Durante la semana, Luis Enrique había insistido a sus futbolistas en la trascendencia de la presión tras pérdida para arrinconar a Noruega en su campo. El asfixiante empeño de los internacionales españoles en esta faceta arrojó un 75% de la posesión. “Me ha gustado cómo hemos presionado. Es muy difícil presionar a un equipo que no elabora desde atrás. Eso implica mucho desgaste de los puntas. Morata y Asensio han sido muy solidarios”, explicó el seleccionador.

Sobre sus dos principales apuestas en el once, Navas y Parejo, el técnico se mostró satisfecho con su rendimiento: “Jesús ha sido clave para darnos amplitud. No se ha equivocado en nada y ha centrado de manera exquisita. Parejo al principio me ha sorprendido que perdiera un par de balones, porque él es muy seguro, es de hielo. Luego se ha rehecho y ha estado muy bien”. El valencianista jugó como volante por delante de Busquets, una posición algo distinta a la que se desempeña en el Valencia. “Me he sentido cómodo. Jugar con Busi o con Ceballos es fácil y eso nos ha permitido hacer el partido que buscábamos. Al final, cuando ganas 2-1 y la ventaja es tan corta, sufres. Ellos tenían gente alta, pero desde el minuto uno hemos sido superiores. Hemos llevado la iniciativa y hemos creado ocasiones como para ganar 5-1 o 6-1. Pro también hemos sabido sufrir”.

El capitán Ramos hizo de portavoz de lo que siente el grupo con el libreto de Luis Enrique. La propuesta genera entusiasmo entre los internacionales porque les otorga el protagonismo del partido desde la presión y la tenencia de la pelota. “Estamos en una dinámica nueva de trabajo con un técnico que tiene una filosofía de juego maravillosa. Luego ya se verá partido a partido. Ganando nos sentiremos con más confianza”, apuntó el central, que volvió a ejecutar un penalti a lo Panenka. “Y otro más... ¡a la cazuela, Antonín!”, escribió en sus redes sociales en referencia al mítico jugador checo que instauró esa suerte en el golpeo. “Sabíamos que nos iba a costar. En la primera parte hemos tenido más facilidades, con posesiones más largas. Nos hemos ido al descanso con un resultado positivo, pero corto. Después del empate de ellos, el equipo ha arrancado muy bien”, concluyó el capitán.

