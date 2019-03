Tormento emocional de Courtois

Aunque su error no condicionó el resultado final, sí que dejó al descubierto cuál es la situación actual por la que atraviesa Thibaut Courtois. Titular con Bélgica en el encuentro del jueves ante Rusia (3-1), su condición alrededor de la portería del Real Madrid ha variado drásticamente desde que Zinedine Zidane relevase en el banquillo a Santiago Solari, su principal valedor en el vestuario. Atendiendo a los primeros movimientos del francés en su regreso al Bernabéu, Courtois ha pasado a un segundo plano, cediendo su espacio a Keylor Navas, una decisión que ha hecho mella en la concentración del jugador, que se manifestó con uno de los mayores fallos que se le recuerdan esta temporada. Y todo en seis días.

“Me siento muy fuerte, estoy tranquilo porque entreno bien y juego bien”, declaró el portero, de 26 años, tras el encuentro en el King Baudouin Stadium de Bruselas. El error, una entrega poco (o nada) ortodoxa con la pierna derecha que agradeció Cheryshev para marcar a puerta vacía, trasladó al habitual rictus serio de Courtois una especie de mueca entre consternación y rabia. Eso sí, el recorrido de ese escalofrío emocional externo no golpeó su autoestima. “Cheryshev me da un codazo y me quedé sin fuerzas para despejar el balón. Fue un pequeño error, pero así es la vida del portero. A pesar de eso, después mantuve la calma e hice mi partido”, valoró contundente. “Me sigo considerando uno de los mejores, a pesar de que la prensa española quiera matarme”.

Después de que el Real Madrid abonase al Chelsea 35 millones de euros por el recién nombrado Guante de Oro del Mundial de Rusia, ese castillo de naipes que observó desde la cúspide primero con Julen Lopetegui (ocho titularidades en 14 partidos) y Santiago Solari (24 en 32), ha cedido con Zidane situándole en una tesitura inesperada. No es ajeno el belga a la consideración de su nuevo técnico por Navas (111 veces alineado en 149 encuentros durante su anterior etapa en el banquillo), un puesto que se negó también a reforzar efusivamente, llegando a mantener un pulso con la directiva que acabaría ganando. Debido a aquella reticencia, Kepa Arrizabalaga acabaría en el Chelsea, lo que agilizó la salida de Courtois.

Zidane, valedor de Navas

“Ahora estoy muy tranquilo porque Zidane es un gran entrenador y sé que le da oportunidades a todos los futbolistas”, declaró Navas en una entrevista para El Partidazo de la Cope una vez que se materializó el regreso de Zizou. Y es que con Solari el costarricense se vio relegado al banquillo tras la incorporación de Courtois (también en la Champions) y la salida de Kiko Casilla al Leeds, inglés. “Tras más de 20 partidos en el banquillo, [su apuesta] más clara no podía estar [...] Yo siempre he tratado de ser un profesional”, dijo Navas, que cumplirá 33 años en diciembre, y que tiene contrato hasta junio de 2020.

A los factores meramente deportivos se unieron los familiares para acelerar el regreso de Courtois al Madrid hace siete meses. Un apartado, el personal, que también se ha visto alterado recientemente derivando en una secuencia de encontronazos con la prensa del corazón que no han contribuido a mantener la estabilidad deseada.

Si bien los números de Courtois esta temporada no advertían una condición irregular (42 goles encajados en 32 partidos), el aparente oasis que suponía el parón de selecciones no ha hecho más que aumentar la sed en la boca del necesitado.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.