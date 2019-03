Fernando Alonso conquista las 1000 Millas de Sebring

El piloto español Fernando Alonso, junto a sus compañeros en el coche número 8 del equipo Toyota Gazoo Racing Sebastian Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima, ha logrado el triunfo en las 1000 Millas de Sebring, sexta cita del Mundial de Resistencia de la FIA, por delante de la unidad 7 de Toyota, que ha sellado el doblete de la marca japonesa.

De esta manera, el coche que comanda el español junto al suizo y el japonés se afianza en el liderato del Mundial de Resistencia (135), ahora con 15 puntos de ventaja sobre su unidad gemela, que pilotan el japonés Kamui Kobayashi, el británico Mike Conway y el argentino José María Pechito López (120). Esos superaron al 11, compuesto por el neozelandés Brendon Hartley y los rusos Mijail Aleshin y Vitaly Petrov.

En el circuito de Florida (Estados Unidos), el Toyota número 8 comandó casi de principio a fin la prueba. Cuando el asturiano tomó el testigo de Buemi, incrementó la ventaja respecto a sus perseguidores, a pesar de un incidente del SMP Racing con uno de sus monoplazas. El choque del número 7 de Toyota, cuando pilotaba Pechito López, con un Aston Martin terminó de decantar la prueba. El argentino tuvo que pasar por garajes para cambiar la carcasa y cedió dos vueltas respecto al coche de Alonso.

El español volvió a subirse al coche en la vuelta 181. La lluvia hizo acto de presencia y amenazó con poner emoción en el tramo final de la cita, pero las posiciones se mantuvieron y el Toyota número 8 se subió a lo más alto del podio. Tras la cita de Sebring, restan solo dos pruebas para la conclusión del campeonato: las 6 Horas de Spa-Francorchamps, el 4 de mayo, y las 24 Horas de Le Mans, entre el 15 y el 16 de junio.

"Estoy imbatido en América en las carreras que he corrido, así que ojalá que siga así la racha. Antes tenemos que correr en Spa, debemos hacer los test en 'Indy'. Paso a paso y a disfrutar de esta victoria y unas semanas dulces", señaló. "En mi última etapa en la Fórmula 1 tenía el mismo brillo en los ojos, las mismas ganas y me sentía piloto como me siento cada domingo aquí. Aquí tengo un coche dominante, con el que hacemos primero y segundo en todas las calificaciones y carreras, y cuando te llevas un trofeo a casa cada domingo sabe mejor", concluyó Alonso.

