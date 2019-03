El Villarreal sale del descenso en el tiempo de descuento

Dos goles en el descuento aprovechando el atrevimiento del Levante, lanzado a por el partido, sacan al Villarreal del descenso y meten en un lío al bloque granota de Paco López, que ve reducida su distancia con el descenso a solo cinco puntos. Feliz aniversario para el Villarreal, que cumplía 96 años en el duelo del Ciutat de València y cierra una semana redonda con dos victorias a domicilio, la de San Petersburgo en la Europa League y la de Orriols en el campeonato doméstico. En la lona, buscando una explicación a su derrota, se quedó tirado el Levante, superior durante todo el duelo excepto en la puntería en los minutos finales que mostró la tropa de Calleja.

Levante, 0 - Villarreal, 2 Levante: Aitor, Moses, Rober Pier, Cabaco, Coke, Luna; Campaña, Rochina (Dwamema, m.90), Bardhi (Vukcevic, m.83), Morales y Roger (Borja Mayoral, m.70). Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar, Funes Mori, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Caseres (Fornals, m.72), Iborra, Cazorla, Pedraza (Miguelón, m.81), Toño Ekambi y Gerard (Chukwueze, m.63). Goles: 0-1, m.92: Ekambi. 0-2, m.94. Chukweze. Árbitro: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó por el Levante a Cabaco y Rochina, y por el Villarreal a Mario Gaspar, Ekambi, Funes Mori, Iborra y Gerard. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga Santander disputado en el estadio Ciutat de València ante 20.144 espectadores.

Las tribulaciones del Levante con el VAR no cesan. Después del penalti imaginario de Boateng sobre Casemiro de hace dos semanas y del gol mal anulado a Coke el lunes pasado frente al Leganés, el Levante recibió otro golpe desde el videoarbitraje ante el conjunto amarillo al filo de la primera media hora de juego. Una salida autoritaria de Campaña acabó en una apertura a la derecha y en una combinación entre Roger y Morales que se cerró con un zapatazo de Rochina desde la frontal del área que entró, imparable, en la portería de Sergio Asenjo. Caseres, Iborra y Pedraza, pasivos, no salieron a cerrar el disparo del centrocampista. El tanto, no obstante, fue invalidado por Sánchez Martínez después de unos minutos de suspense por un fuera de juego de Morales que solo apreciaron los árbitros de VAR.

El gol anulado cortocircuitó al Levante, que había salido mandón, con ganas de cerrar el partido en la primera mitad. El regreso de Rochina y la mezcla con Campaña y Bardhi, las subidas de Moses Simon y de Luna por los costados, y el desequilibrio y las habituales caídas a banda de Morales anularon al Villarreal, que solo generó un disparo mordido a las manos de Aitor de Gerard Moreno.

Superado en ese tramo de juego, el grupo de Javi Calleja lo fiaba todo a las aventuras en solitario de Ekambi y Gerard Moreno. El delantero catalán, en un momento irrelevante de juego y sin gol, fue sustituido en el minuto 62 por Samu, que después sería decisivo.

Hasta que el VAR le mordió, el Levante sumó llegada tras llegada con Coke, que jugaba de central, capitalizando el caudal ofensivo. El andaluz, que se proyecta, magnífico, en ataque, tuvo una ocasión clarísima antes del gol anulado pero su disparo salió lamiendo el palo derecho de la portería de Asenjo. La asistencia de Morales fue muy plástica. El Comandante le tiró un sombrero a Cazorla, paró la pelota con el pecho cuando bajaba al suelo y filtró un maravilloso pase sobre Coke, que lanzó fuera. La presencia de Coke fue absoluta en el primer periodo. Roger no acertó a rematar un pase desde la derecha que prolongó con el tacón el central, cargado de confianza. La alineación de Coke fue accidental ya que volvió a la titularidad porque Vezo no superó unas molestias musculares.

La superioridad local de la primera mitad se acabó en la segunda parte, donde las fuerzas se equilibraron. A balón parado pudo el Levante romper ese equilibrio. Una falta sobre Morales en una llegada frontal de los granota la lanzó Campaña sin trascendencia cuando toda la grada pedía a gritos que el lanzador fuera Bardhi. Morales, en el tramo final del partido, golpeó mal delante de Asenjo. Casi tan malo fue el remate del capitán granota como el cabezazo de Samu frente a Aitor Fernández en el minuto 87 de partido. El Levante cargó en el tramo final decidido y valiente, como es habitual, pero el Villarreal castigó con dos goles en el descuento ese atrevimiento. Después de un disparo de Simon Moses que Funes Mori estuvo a punto de meter en propia puerta, llegó la catástrofe. Rober Pier, con Ekambi encima, marcó en su portería en el minuto 92 tratando de interceptar un centro de Iborra y dos minutos después Samu, con un gran chut de rosca desde la frontal, hizo el segundo.

