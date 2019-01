Solari: “Pagamos no tener referencia en ataque”

Santiago Solari probó con Vinicius de nueve y no funcionó. En la segunda mitad adelantó a Isco para que se moviera en los alrededores de la zona del delantero centro, como falso nueve, y tampoco surtió efecto. El Madrid apenas hiló jugadas que le permitieran alcanzar el disparo con claridad. El equipo solo disparó cuatro veces entre los tres palos y en ninguna exigió los reflejos de Cuéllar.

“Cuando las cosas no funcionan hay que cambiarlas”, dijo el técnico madridista, al explicar los cambios del descanso. “Mejoramos un poco en la segunda parte, pero no lo suficiente. Nos ha faltado profundidad: pagamos no tener una referencia específica en ataque”.

La baja de Benzema, que sufrió un pisotón en la mano ante el Betis y tiene fracturado el dedo meñique derecho, extiende la preocupación en el club y, en particular, en Solari. No hay un recambio de nivel en la plantilla para sustituir al francés. “Esperamos tener a Benzema el fin de semana”, dijo el técnico, que dijo esperar que no le sometan a una cirugía que aparte al jugador del partido del sábado ante el Sevilla. “Tiene una fractura en el meñique, es nuestra referencia en ataque y le necesitamos. El equipo echó en falta una referencia ofensiva”.

El entrenador extrajo pocas conclusiones optimistas de la velada de Butarque. “Keylor lo ha hecho muy bien”, dijo. “Siempre está a un gran nivel. Se entrena muy bien y además es un gran portero. No lo voy a descubrir yo”.

Solari señaló que el reparto de minutos a jugadores como Isco, Marcelo y Odriozola es saludable para la plantilla. “Todos necesitaban minutos y los han tenido”, señaló. “Nos quedamos conque hemos pasado. El partido ha sido flojo en general y la primera parte en particular. Pero nunca temí por la eliminatoria”.

Mauricio Pellegrino, el técnico del Leganés, admitió que su equipo nunca tuvo demasiadas escapatorias tras el paso por Chamartín. “La eliminatoria se fue en el partido de ida, después del segundo gol, que nos golpeó mucho. Cometimos errores que nos pusieron 3-0 y no nos ha alcanzado en la vuelta. Aquí tuvimos ocasiones claras, unos contra uno y tiros al muñeco, que más que paradas fueron disparos al cuerpo”.