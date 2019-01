Simeone: “Son los árbitros los que tienen que decidir cuándo, cómo y por qué tiene que ser penalti”

La mano de Vukcevic estuvo presente en las declaraciones de muchos de los protagonistas del encuentro. El centro de Thomas golpeó en el brazo que el montenegrino tenía apoyado sobre la hierba cuando trataba de taponar su centro. "Según la circular 4 que han enviado los árbitros esta temporada esa mano no debería haberse pitado", se quejó, molestó pero sosegado, Paco López, técnico del Levante. "Hay veces que nos pasó que al tirar un centro que da en la mano no fue penalti, y otras que lo hicimos y fue penalti. Son ellos los que tienen que decidir cuándo, cómo y por qué tiene que ser penalti", despejó Simeone.

El malestar de Paco López no se quedó solo en la señalización del penalti por parte de Prieto Iglesias. También en la amonestación que le señaló por protestar una de sus decisiones. "Creo que no se han medido de igual forma todas las protestas. La presión de este campo con los árbitros es grande y ellos están para que nos les afecte".

En el ambiente previo al partido se escucharon en los aledaños del Wanda Metropolitano, donde el Atlético había preparado todo tipo de actividades para los aficionados, el nombre de Diego Godín. El central y capitán uruguayo se encuentra enfrascado en una renovación que no llega, y esa deshazón también tuvo reflejo entre varios aficionados. "No imagino un Atlético sin Godín porque es un jugador nuestro"; dijo Simeone. "Pero esas decisiones las digo en otro lugar, no aquí, que no tiene sentido", añadió el argentino, quien calificó el partido ante el Levante como uno de los mejores de la temporada "a la par que el del Borussia Dortmund".

"No hemos estado muy bien los de arriba. Yo el primero, fallando pases, me pesaban las piernas. Pero sabemos que detrás tenemos a los mejores defensas", opinó Griezmann. "Godín, que sigue a lo suyo, como siempre haciendo bien las cosas. Savic se ha lesionado, pero Giménez estaba listo para jugar. Esa es nuestra fuerza", indicó el francés, que también se refirió a la jugada del penalti."Thomas quiere hacer un pase atrás y le pega en la mano. Después cada árbitro tiene su opinión y ve la jugada como quiere. Por suerte, ha pitado el penalti". "Es un penalti un poco dudoso, un penalti tonto que nos deja sin puntos", apuntó Rober, uno de los jugadores más destacados del Levante. "Me parece que Nikola no ve el balón, me caía a mí el centro y era una ocasión sin peligro, pero es cosa del reglamento".

"Uso un poco el brazo para parar la jugada, y ahí entraba en el criterio del árbitro para ver si era falta o no. No nos ha cambiado el planteamiento y hemos logrado no desesperarnos, porque que te anulen un gol es algo que mentalmente te afecta pero el equipo no lo ha hecho", señaló Rodrigo acerca de la jugada del gol anulado de Koke. "Para mí si que ha sido penalti porque despega el brazo del cuerpo, así me ha parecido verlo en el campo, pero no entro en nada más. Ya están después los árbitros para ver los fallos como cualquier persona", completó el medio del Atlético.