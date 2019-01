Romance centenario de Sergio Ramos

De los cinco máximos goleadores del Real Madrid esta temporada, solo uno de ellos no tiene la obligación (deportiva) de estar ahí. Sergio Ramos, con once dianas, ocupa el segundo puesto —por detrás de Benzema (12)—, y tras su última diana al Leganés en la ida de los octavos de la Copa, ya ha alcanzado los 100 en su histórico desde que debutase como en la élite hace 16 temporadas. “Los defensas debemos encargarnos de defender, pero también he tenido la oportunidad de marcar goles importantes”, aseguró el jugador, tras ser distinguido como el mejor deportista masculino de 2016 en los Premios Siete Estrellas que entregó este jueves la Comunidad de Madrid.

Estreno precoz. El primer gol que celebró Ramos como futbolista profesional lo anotó en septiembre de 2004, con 18 años, en su segunda temporada en la primera plantilla del Sevilla, y ante el Nacional de Madeira en la extinta Copa de la UEFA. Un año después, en 2005, hizo lo propio con España anotando un doblete ante San Marino, durante la fase de clasificación para el Mundial de Alemania.

Un botín blanco. Del centenar de tantos que acredita Ramos, 80 de ellos los ha marcado con la camiseta del Real Madrid, 17 como internacional con España, y tan solo tres con el Sevilla. Su temporada más anotadora hasta el momento es la presente, la 2018-2019, superando el registro de hace dos cursos, el primero en el que había alcanzado los dos dígitos con diez goles. 54 de sus tantos han sido ante el público del Santiago Bernabéu.

El Mundial se le resiste. Tan solo existen tres competiciones en las que Ramos no ha festejado ningún tanto, todas ellas internacionales. Eximiendo las tandas de penaltis, el andaluz no ha marcado en ninguno de los cuatro Mundiales, tres Eurocopas y dos Copa Confederaciones en las que ha participado con España.

A un paso del récord. Solo existen dos futbolistas que se hayan desempeñado en la posición de defensa que acumulen más goles en LaLiga en su expediente que Ramos (59). El zaguero más decisivo hasta el momento sigue siendo Fernando Hierro con 105 goles, aunque en distintos momentos de su carrera en el Valladolid y en el Madrid ejerció como centrocampista. El otro defensa, este más puro, que presenta mejores números, es Ronald Koeman, que marcó 67 tantos con el Barcelona.

Ramos marca de penalti ante el Leganés en Copa. Manu Fernandez AP

Víctima favorita. Tras su traspaso del Sevilla al Real Madrid por 27 millones de euros en 2005 —el mayor en aquel momento por un futbolista de 19 años—, Ramos ha demostrado una querencia especial por marcarle a su exequipo: suma siete tantos, más que a ningún otro.

Kroos, su mejor socio. La conexión entre el alemán y Ramos, especialmente en las jugadas a balón parado, ha derivado en una de las parejas mejor avenidas del Madrid. 11 de los tantos del defensa han nacido a partir de las entregas de Kroos, que se sitúa como mejor asistente por delante de Özil y Guti (7). Más de la mitad de los tantos, 54, los ha anotado con la cabeza, 34 con la pierna derecha, 10 con la izquierda, y uno con el pecho.

La ‘Zona Ramos’. A pesar de que su gol más recordado en el tiempo añadido se lo marcó al Atlético en el minuto 93 en la final de la Champions de 2014, su tanto más tardío fue ante Inglaterra en el 97. Barcelona y Deportivo en Liga, y Sevilla en la Supercopa, también sufrieron a Ramos en los instantes finales.