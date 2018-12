Guardiola busca soluciones

Tres derrotas en las cuatro últimas jornadas disparan la alarma en el Manchester City. Y no es poca cosa que uno de los clubs con mayores posibilidades económicas del mundo esté en alerta. El vigente campeón de la Premier busca soluciones, primero en la pizarra -“tengo que reflexionar y pensar que necesita el equipo y saber como puedo ayudar a mis jugadores”, explica Pep Guardiola-, quien sabe si también en el mercado que está a punto de abrirse. En la derrota se acostumbra a reparar en quien no está, y un futbolista estuvo ausente en los dos últimos tropiezos ante Crystal Palace y Leicester: el mediocentro Fernandinho, una pieza que carece de recambio de capacidades similares en una de las plantillas más caras del planeta. Ante el equipo del sur de Londres empezó John Stones como mediocentro hasta que con el marcador ya en contra tomó su relevó Gündogan, que repitió contra el Leicester y evidenció bastantes problemas en el repliegue.

Antes del final de esta temporada Fernandinho cumplirá 34 años, así que la necesidad de encontrar un relevo ya figuraba en la relación de tareas de la dirección deportiva que encabeza Txiki Begiristáin. Se trata de una decisión crítica ante la que quizás no sea conveniente precipitarse en un mercado invernal, por más que la clasificación apriete. El City empezó el mes como líder dos puntos por encima del Liverpool y ahora lo ve por detrás y a siete de distancia. En tres semanas ha perdido tanto como lo hizo en los 61 partidos anteriores que jugó en la Premier League. El Tottenham también le ha superado para relegarle a la tercera posición. “Puede que sea la Premier League más dura de la historia”, previene Pep Guardiola.

Hace un año quien puso caro el triunfo fue su equipo, que tras 19 partidos sumaba 55 puntos, una cota jamás lograda en la competición. Así, el Manchester City acabó por batir récords de puntuación (100) y de distancia respecto al segundo clasificado (19). En cinco de los diez últimos campeonatos los 44 puntos que tiene ahora el equipo de Guardiola le servirían para liderar la tabla. “Pero ahora hay equipos mejores y necesitamos trabajar más”, asume el técnico. La víspera de Navidad decidió llamar al campo de entrenamiento a sus chicos, que tenían previsto una jornada de asueto.

De Bruyne, David Silva, Agüero y Gabriel Jesus, seguramente los futbolistas más talentosos del equipo, acaban de salir de lesiones. Aunque el principal foco está en el funcionamiento defensivo del equipo, que en los últimos nueve partidos (incluidos dos de Liga de Campeones y uno de Copa de la Liga) ha permitido al menos un gol al rival. Los problemas se agudizan además porque el lateral zurdo Mendy está de baja hasta febrero y su alternativa Fabian Delph, que en el último partido apoyaba a Gündogan en la medular para buscar superioridades cuando el equipo tenía la pelota, acabó expulsado y no podrá jugar ni este domingo en Southampton, ni sobre todo en el duelo contra el Liverpool del día 3 en el Etihad Stadium.

“Contra el Leicester perdimos el control emocional. No es fácil para nosotros perder varios partidos de manera consecutiva”, explica el centrocampista Bernardo Silva. Ahora deben jugar con esa presión, pero sobre todo encontrar respuestas. Y en esa búsqueda todo apunta a que Guardiola recurrirá a sus clásicos. “Estamos concediendo goles y ese es uno de nuestro grandes problemas”, cavila. Alguna vez explicó que en los momentos de dificultad se pregunta que haría Johan Cruyff. Y tras el partido contra el Leicester contestó en la línea que hubiera podido hacerlo el maestro: “Tenemos futbolistas para jugar la pelota, no un equipo creado para defender, así que haremos el esfuerzo para cambiar esa dinámica”. Ante las dudas no hay dudas: el City redoblará la apuesta y buscará, una vez más, soluciones con el balón.