Valverde: “Nos vale con que Murillo sea normal”

“Nos vale con que sea un normal”. Así ha respondido Ernesto Valverde, entrenador del Barça, cuando se le ha preguntado por Jeison Murillo, que el próximo jueves será presentado como jugador del Barça. El técnico azulgrana reivindicó la necesidad de contar con cuatro centrales para afrontar la temporada, circunstancia que no se da en este momento por las lesiones de Umtiti y Vermaelen. “Hemos venido jugando prácticamente con dos, Piqué y Lenglet”, argumentó. “Vermaelen no estará hasta mitad de enero y veremos si Umtiti se vuelve a ir o no para tratarse de sus molestias. Lo hemos gestionado bien hasta ahora, pero no sabemos cómo puede ir de hoy en adelante. El momento es delicado. Murillo es un buen futbolista que nos puede ayudar en poco tiempo, puede jugar ya; conoce la Liga a un nivel alto. Buscamos un poco de seguridad y optamos por un cedido que no ocasionara demasiado gasto a la entidad”.

Valverde también quiso matizar que se trata de una incorporación del club y no una petición expresa suya por más que su opinión ha sido importante: “Los fichajes del Barcelona los hace el Barcelona. Nos hemos tenido que mover rápido, no hay tiempo y necesitábamos una solución urgente. Si hubiéramos tenido 100 millones para traer a un súper crack se habría dado otra situación; o sea que se dio así por las circunstancias”, La incorporación del colombiano no excluye la participación de los defensas del filial: “También miramos al B. Necesitamos a cuatro centrales. No podemos arriesgarnos a que por un accidente tengamos que utilizar a dos del filial. Eso no significa que no nos puedan ayudar. Ahí están Chumi, Cuenca, Mingueza; y también Miranda. Y además vamos a inscribir a Wagué”, en referente a al lateral del Barcelona B. “No hagamos demagogia con este tipo de cosas. Los del B tienen su espacio, pueden mostrar un montón de cosas y subir a Segunda”.

“Si se trata de poner a los cuatro centrales del B, entonces traemos a todo el B”, zanjó el entrenador del Barça, molesto por la reiteración de preguntas sobre la cantera y Murillo cuando “la prioridad” es el partido de mañana contra el Celta. “Es un encuentro que tiene mucha miga por muchas razones. Es un rival que acostumbra a jugar buenos partidos contra el Barcelona. Tiene a grandes jugadores, además de Iago Aspas”. “Nuestra aspiración es ganar para cerrar bien el año y mantener nuestra ventaja en el liderato para irnos contentos de vacaciones. Va a ser complicado”. Valverde aspira a recuperar a Semedo mientras que Sergi Roberto y Malcom tardarán un poco más en ser dados de alta. La incógnita es si Coutinho continuará siendo suplente: “Siempre me preguntáis por el que no juega. Coutinho es un gran jugador, nos está ayudando y nos va a ayudar mucho. Lo que ocurre es que hay muchos momentos puntuales durante la temporada. A veces juegan unos y en otras, otros; es cíclico”.