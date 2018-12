Marcelo, sobre Mourinho: “No soy yo el que decide si vuelve al Madrid”

La noticia de la salida de José Mourinho del banquillo del Manchester United también llegó hasta Abu Dhabi, donde el Real Madrid debuta este miércoles frente al Kashima Antlers (17.30, La1) en las semifinales del Mundial de Clubes. Santiago Solari, actual inquilino del puesto, no se mostró especialmente intranquilo ante la presencia en el ambiente del portugués, que ya dirigió al grupo entre 2010 y 2013. "Tengo la máxima admiración y el máximo respeto por todos mis colegas. También por todos los que dirigen a nivel amateur, que muchas veces son gente anónima, y por supuesto a los profesionales, con más razón a los que han sido parte de este club", se arrancó Solari, que no pronunció en ningún momento el nombre del aludido. "Que haya rumores o ríos de especulaciones es algo que sucede cada día, y me parece parte de la normalidad", describió después. No entró, sin embargo, a valorar el argentino si su ideario de juego está o no en sintonía con lo que propone Mourinho.

Por su parte, Marcelo lamentó el despido del portugués, pero esquivó el tema de un posible regreso ahora que está libre. "No soy yo el que decide si vuelve al Madrid. Él ha hecho grandes cosas por el Real Madrid y por mí que le agradezco", añadió.

Pero si hubo algún nombre que sonara más que el de Mourinho durante la rueda de prensa ese fue el de Isco. "Es un futbolistas que me encanta", dijo Solari, al que se le fue torciendo ligeramente el rostro a medida que se desarrollaban las interrogaciones. "Mi trabajo es que todos estén al máximo de sus capacidades, y los que no estén que lo consigan. Luego me toca una labor más ingrata que es elegir quiénes tienen que ingresar, qué cambios hacer, dar la convocatoria... Todas las labores ineludibles de un entrenador", aseveró.

Solari confesó ("aunque quizás no debería") que el Mundial de Clubes es uno de sus campeonatos favoritos desde que era niño. "Cuando tenía 13 años y esta Copa, la Intercontinental, se jugaba en Tokio y luego en Yokohama, con la diferencia horaria que había en Argentina ese día me escapaba del colegio para ver este partido en un bar", reconoció Solari. "Este nuevo formato es más democrático, da participación a otras confederaciones, por lo que es más difícil", apuntó.

"Como he dicho muchas veces, con Cristiano o sin él, el Madrid es un equipo muy fuerte y tiene muchos jugadores que pueden marcar y a los que tendremos prestar atención en el partido de mañana", aseguró, por su parte, Gō Ōiwa, entrenador del Kashima Antlers. "Necesitamos una defensa fuerte, sabemos lo que han perdido con la marcha de Cristiano, pero tenemos que considerar no encajar ningún gol", añadió el preparador japonés, que se retiró como futbolista precisamente en el equipo que ahora dirige.