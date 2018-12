Benzema se pone a los mandos

Algunos de los compañeros que han coincidido con Karim Benzema desde que recalará en el Real Madrid en el año 2009 describe al delantero como un tipo bonachón pero tremendamente introvertido. Dicen que no es uno de esos jugadores que derroche liderazgo, por eso, algunos se sorprendieron gratamente cuando le escucharon decir que sin Cristiano Ronaldo había llegado su momento en Chamartín. "Antes teníamos a CR y ahora no, así que ahora me toca a mí y estoy preparado para eso", afirmó el francés el pasado mes de noviembre en la televisión oficial del club. Este sábado, ante el Rayo Vallecano, trasladó al verde su discurso dando la victoria al Madrid.

Benzema alivió a los de Solari con su sexto gol de la temporada en LaLiga, uno más de los que anotó en todo el campeonato anterior. La jugada llevó su firma de principio a fin. Arrancó la acción con un cambio de orientación hacia el costado derecho, se movió hacia el área, tiró el desmarque a Lucas, controló y definió con criterio ante Dimitrievski. El punta fue el jugador más atinado de los blancos y uno de los pocos que se libró de los reproches de la hinchada. Habituado a estar señalado por el público de Chamartín, con el que nunca ha terminado de conectar, Benzema se retiró ayer entre aplausos, un hecho que no resulta novedoso este curso. Lo hizo también aquejado del tobillo izquierdo tras una entrada del zaguero Abdoulaye que compromete su participación en el Mundial de Clubes.

La posible baja del delantero supondría para Solari perder a su máximo goleador y a uno de los pocos jugadores de la plantilla que evidencia encontrarse en un estado óptimo de forma. Nadie en el Madrid ha marcado tanto como él en LaLiga y en la Champions, donde ya suma tres dianas. En total, registra once tantos, solo uno menos de todos los que firmó la temporada anterior, y cinco asistencias. "Mi juego siempre es el mismo, pero ahora meto más goles porque recibo muchos más centros y tengo más oportunidades para anotar. Intentaré marcar muchos goles", explicó Benzema.

Su reconversión a referencia del ataque le exige nuevas funciones, pero el atacante no renuncia a su estilo. Nunca ha escondido que no es un delantero de área, sino más bien todo lo contrario, un punta que agradece jugar de espaldas y moverse con libertad. Este curso, sin Cristiano, combina ambos cometidos. Se asocia y abre espacios, pero a la vez se ve obligado a ocuparlos, a llegar con frecuencia a posiciones de remate que antes ocupaban otros. Tanto es así que su zona de influencia sobre el campo se ha visto modificada a partir de la marcha del portugués.

La presencia de CR obligaba a Benzema a tener que escapar del área con frecuencia. El jugador de la Juventus le desplazaba especialmente hacia el costado izquierdo del ataque, el flanco en el que más actuaba según reflejaban sus mapas de calor. Ahora, vive más por el centro.

De los jugadores que el club estimaba que debía dar un paso adelante este año, es el único que está cumpliendo con los pronósticos. Mientras Gareth Bale y Marco Asensio permanecen instalados en la irregularidad y se mantienen muy alejados de las previsiones goleadoras y de rango que tenían en Chamartín, Benzema pulveriza sus marcas. Si el año pasado veía puerta cada 270 minutos, este curso lo hace cada 168. A falta de un fichaje estrella y ante la incapacidad de Bale para asumir el cartel de jugador referente, Benzema ha optado por dejar a un lado su apatía y abandonar el segundo plano para ponerse a los mandos del Madrid.