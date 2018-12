“Han sido nuestros mejores 45 minutos de la temporada”

El Bernabéu no se llenó para uno de los partidos con mejor cartel de la temporada liguera. Los más de 10.000 asientos vacíos denunciaron un clima de decepción en la hinchada, confirmado por los pitos a Gareth Bale cuando lo citó la megafonía. En la memoria de los hinchas pesó más el recuerdo del 3-0 en Ipurua que el regalo de Fazio en Roma, imprescindible para meter el 1-0. Contra la inercia pesimista se levantó un Madrid batallador. Un equipo de generosidad renovada que encontró a su mejor exponente en Dani Carvajal. Completamente recuperado de su última lesión muscular, el lateral derecho hizo una exhibición de todo lo que hay que tener para salir de situaciones difíciles cuando ni las gradas ni el juego acompañan.

Hay instantes que deciden la suerte de partidos de sentido incierto, como la mayoría en esta Liga. Uno de esos momentos se produjo en el minuto ocho. Modric centró al segundo palo y la defensa del Valencia se desencajó. Ahí donde normalmente debía estar Garay estuvo Wass, que se dejó sorprender por Benzema, que recibió el envío de Modric con el pecho antes de rematar desviado. La pelota se habría ido por la línea de fondo de no ser por el empecinamiento de Carvajal. La desesperación con la que fue a pelear por recuperar ese balón forma parte del carácter. No se entrena. No hay manera de ensayar la convicción con que trabó el balón dividido frente a Paulista, que salió de su zona, y hace falta mucha clase para llegar en deuda de oxígeno a ese punto y driblar en una baldosa a Gayá, que acudió a cortar. Carvajal metió el centro y Wass se hizo autogol. El 1-0 despejó el jeroglífico de un partido que hasta entonces era un enigma.

“Estoy contento con la victoria”, dijo Carvajal, al salir del campo, en los micrófonos de Movistar+. “Se ha juntado todo. La primera parte nuestra ha sido de los mejores 45 minutos de la temporada. El equipo ha estado muy bien. Luego ellos no han conseguido el empate, y cuando dieron un paso al frente para buscar el partido han dejado espacios y les hemos conseguido rematar”.

Agarrado al 1-0, el Madrid gestionó la ventaja, recuperó la fe, erosionó la confianza del rival y acabó jugando al contragolpe para cerrar el que probablemente sea el partido más complicado que le quedaba en este 2018.

“La filosofía del club es fichar gente joven pensando en proyectos a medio y largo plazo", dijo Carvajal, señalando la contribución de Reguión, Llorente, Ceballos, y Valverde en la segunda parte. "Eso se ha visto hoy en un mediocampo muy joven. Quiero felicitar al Marco Llorente porque ha hecho un gran partido en Roma y contra el Valencia lo ha vuelto a hacer”.

“Hemos hecho una primera parte muy cutre”, lamentó el valencianista Santi Mina. “Sin personalidad, sin profundidad... Todo nos ha faltado. Tenemos que aprender. No podemos salir a un escenario así a dar la imagen que dimos. En el descanso nos enfadamos todos. Sabíamos que no estábamos haciendo lo correcto”.

Marcelino, el entrenador del Valencia, observó que la clave estuvo en ese gol desencadenado por un arrebato de rabia de Carvajal. “El gol en propia meta nos generó inseguridad”, lamentó el técnico. “Nos debilitó en todos los sentidos porque veníamos de una decepción en Champions. Luego creo que hicimos un gran segundo tiempo. Salvo la acción de Bale en el remate a bocajarro que para Neto, nosotros hemos tenido las ocasiones más claras del partido hasta el 2-0”.

Solari sustituyó a los lesionados Marcelo con Reguilón y Kroos con Ceballos. A falta de Casemiro, nuevamente reemplazado por Llorente, los cambios encadenados resultaron vivificantes. “Ellos son el futuro del Madrid”, dijo el entrenador, alabando la aportación de los más jóvenes. “Es una gran satisfacción que jugadores como Valverde, Reguilón, Vinicius o Llorente, que han salido de la cantera o del Castilla, tengan horas de vuelo en partidos importantes de la Liga o de la Champions”.

“Me gustaría repetir el primer tiempo más veces”, dijo Solari. “Estuvimos francamente bien hoy y eso es mérito de los futbolistas. Claro que la juventud da energía y frescura, pero hay que combinarla con la madurez, la experiencia y el saber estar de otros jugadores. Este año es así. Hay jóvenes y veteranos de mil batallas. Tenemos que encontrar el equilibrio para poder competir con esta plantilla y abrir puertas para chicos que tienen que ser el futuro. En los clubes grandes es importante que se repartan los esfuerzos que exige el calendario”.