El olimpismo y el Gobierno hablan de Kosovo

El ideal olímpico, reconocido por Naciones Unidas, de la autonomía del deporte como movimiento único por encima de las fronteras, ha chocado duramente en España con la realidad de un Gobierno que considera un tabú la menor concesión a Kosovo, la autoproclamada república independiente en los Balcanes, en tiempos en que el independentismo catalán cuestiona la integridad territorial española.

Pese a ello, el olimpismo y el Gobierno español mantienen conversaciones estos días para lograr que el Comité Olímpico Internacional (COI) no castigue a España sin grandes eventos deportivos a menos que permita participar a los deportistas kosovares “dignamente” en las competiciones organizadas en España, según reconocen ambas partes. Si no hay acuerdo, el COI ha anunciado que mañana enviará una carta a las federaciones internacionales pidiéndoles que no concedan a España la organización de ningún campeonato.

España es uno de los pocos grandes países occidentales que no reconoce a Kosovo, y, según Pere Miró, subdirector general del COI, el que más dificultades opone a los deportistas kosovares. Según Miró, en los campeonatos del mundo de kárate, celebrados en Madrid la semana pasada, los karatecas kosovares debieron pedir visado a Francia, país que sí reconoce su independencia porque España no se lo concedía. “Esperamos”, dijo Miró a Efe, “que nuestra amenaza haga reaccionar al Gobierno. Es el único Gobierno del mundo con el que no hemos encontrado una solución”. Miró recordó, a demás, que hasta en un torneo de yudo en Rusia, país que no reconoce al territorio, se izó la bandera kosovar.

El Ministerio de Exteriores niega esta versión y asegura que si los kosovares pidieron visado francés fue por comodidad, pues España no tiene consulado en Pristina, la capital del territorio. “Nuestro consulado en Skopje [Macedonia] tenía instrucciones de darles los visados, pero no los solicitaron”, dijo un portavoz.

Lo que no permite España es que los atletas kosovares desfilen con su bandera y suene su himno. Ni siquiera que participen como federación kosovar, por lo que en Madrid lo hicieron bajo el paraguas de la federación internacional de kárate.

A este punto aludió el vicepresidente del COI, Juan Antonio Samaranch, cuando pidió que los deportistas kosovares puedan competir “dignamente”. “Eso significa”, precisó, “que puedan hacerlo al menos bajo la bandera del comité olímpico de su país”.

Samaranch, hijo del expresidente del COI que más fruto extrajo de la diplomacia olímpica, y más valor la dio, mostró su optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo. “España ha sido siempre una grandísima fuente de soluciones en temas olímpicos, casi nunca una fuente de problemas”, dijo en un acto celebrado en el Consejo Superior de Deportes para lanzar, bajo el impulso de Javier Tebas y LaLiga, una oficina internacional que promueva la celebración en España de grandes eventos. “Creo que las conversaciones que hay ya constantemente entre el olimpismo y el Gobierno y las que van a seguir van a dar frutos inmediatamente. No veo un gran problema con este tema, creo que se solucionará muy rápidamente”.