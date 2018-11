Serge Ibaka despliega su mejor versión ante los Lakers de LeBron

Harry How

Harry How AFP

Serge Ibaka brilló más que nunca en el Staples Center de Los Ángeles. Durante muchos minutos fue infalible y acabó con 34 puntos, su mejor registro anotador en las 10 temporadas que lleva en la NBA. Además sumó 10 rebotes, dos asistencias y dos robos de balón. Fue el estandarte de Toronto Raptors, que sumaron ante los Lakers su novena victoria en lo que va de temporada (107-121). Lideran la Conferencia Este con una sola derrota, idéntico balance al de Golden State, líder en el Oeste.

“Simplemente he jugado muy concentrado”, declaró el ala-pívot español de 29 años. “Sabía que Kawhi (Leonard) no podía jugar este partido. Simplemente he salido a dar lo mejor de mí mismo”.

Ibaka acertó en sus 14 primeros lanzamientos de campo, algo que no conseguía nadie desde Shaquille O’Neal en febrero de 2006. Leonard no pudo jugar debido a unas molestias en un pie.

Kyle Lowry, 21 puntos, 15 asistencias y seis rebotes, fue otra pieza clave en el triunfo de los Raptors. Siakam, con 16 puntos, Green, con 15, y Valanciunas, con 14 puntos y ocho rebotes, contribuyeron a un triunfo que sitúa a los Lakers en la 12ª plaza del Oeste, cada vez más lejos de las plazas de ‘playoff’.

LeBron James solo jugó 28 minutos y sumó 18 puntos, dos rebotes y seis asistencias. Kyle Kuzma, pese a que falló los cuatro triples que lanzó, fue el más prolífico en el ataque de los Lakers con 24 puntos.

El griego Giannis Antetokounmpo fue uno de los mejores de la jornada con un triple doble, 26 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias. Fue su contribución al holgado triunfo de Milwaukee ante Sacramento (144-109). Bledsoe, con 17 puntos, e Ilyasova, con 15 se distinguieron ante los Kings, que tuvieron a Justin Jackson como máximo anotador cuatro triples y 22 puntos.

San Antonio perdió ante Orlando (110-117). Los Spurs no pudieron hacer valer los 25 puntos, siete rebotes y cinco asistencias de DeRozan, los 16 puntos de Mills, los 15 de Belinelli, y los 14 de Aldridge. Pau Gasol exhibió un magnífico nivel con 12 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y dos tapones en 23 minutos.

Orlando, que empezó la temporada con seis derrotas y dos victorias, completó una notable actuación coral con 26 puntos y ocho rebotes de Aaron Gordon, 18 puntos y siete asistencias de DJ Augustin, 17 puntos de Ross y 16 de Fournier.

Memphis cayó en Phoenix (102-100) en un partido en que Marc Gasol estuvo muy desacertado en el tiro. Acabó con siete puntos y ocho rebotes y falló los cuatro triples que lanzó y sumó un 2 de 13 en tiros de campo. Mike Conley también estuvo fallón, con un 3 de 16 en lanzamientos de campo, y sumó 12 puntos y cinco asistencias. Shelvin Mack fue el mejor de los Grizzlies con 21 puntos. Phoenix, en la cola del Oeste con solo dos triunfos, hizo valer los 25 puntos de Booker, que anotó la canasta decisiva a falta de poco más de un segundo para el final, los 16 de Ariza y los 14 de Bridges.