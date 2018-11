Pedraza evita en el descuento el drama del Villarreal ante el Levante

Funes Mori no puede evitar su gol en propia puerta

Alfonso Pedraza, en el descuento, evitó el drama total para el Villarreal que tras seis partidos como local no conoce la victoria. Tres derrotas y otros tantos empates es su bagaje en casa. El Levante también sacó tajada de La Cerámica quedándose con la miel en los labios de una victoria que se le escapó de las manos en el último suspiro. Salvó un punto el conjunto de Javi Calleja, cuyo cargo se encuentra en cuarentena tras el inexplicable mal comienzo de temporada que ya se alarga en demasía. El Levante se pareció más asimismo. El Villarreal no se encuentra. Alterna momentos lúcidos con otros de desconexión y en los que sus principales activos, con Gerard Moreno a la cabeza, están lejos de su mejor versión. Sintomático resultó que el mejor jugador amarillo fuera Samu Chukweze, un extremo de 19 años del filial que no está contaminado de la depresión que trasmite el primer equipo, al que todo le sale mal. El gol en propia puerta de Funes Mori ejemplifica esa dinámica negativa.

4-4-2 (D.P.) Javier Calleja 1 Asenjo 4 Ramiro Funes Mori 11 Cambio 80' Sale Sansone Tarjeta amarilla 29' Tarjeta amarilla Jaume Costa 3 Tarjeta amarilla 93' Tarjeta amarilla Álvaro 15 Miguelón 30 Samuel Chukwueze 5 Tarjeta amarilla 38' Tarjeta amarilla Santiago Cáseres 14 Cambio 74' Sale Alfonso Pedraza Trigueros 8 Fornals 7 Cambio 64' Sale Cazorla Gerard Moreno 17 Karl Toko Ekambi 13 Oier 4 Róber 6 Chema 15 Postigo 3 Toño García 16 Cambio 71' Sale Prcic Tarjeta amarilla 36' Tarjeta amarilla Rochina 24 Cambio 84' Sale Cheick Doukoure Campaña 23 Tarjeta amarilla 30' Tarjeta amarilla Jason 10 Tarjeta amarilla 77' Tarjeta amarilla Enis Bardhi 11 Morales 9 Cambio 60' Sale Mayoral Roger 3-1-4-2 Paco López

Cinco temporadas dirigiendo a los dos filiales del Villarreal han marcado el estilo e ideario de Paco López, apreciado y considerado en la entidad castellonense. Un entrenador que abrazó el 4-4-2 que siempre se ha formulado en la cantera y en el primer equipo amarillo. Con tal propuesta, envidó y salvó al Levante el curso anterior cuando asomaba al descenso. Con el mismo ideario inició la temporada. Y los resultados comenzaron a darle la espalda al conjunto granota. Y Paco López mudó la piel del equipo, reformuló el dibujo en la pizarra pasando a un 3-5-2 que ha revitalizado al Levante, lanzado con cuatro victorias consecutivas antes de pasar por el Vila-real. Para qué cambiar. Solo su exceso de prudencia le privó de la victoria.

El Levante es otro y se presentó en La Cerámica convencido de sus posibilidades ante un Villarreal perdido y al que Javi Calleja no le está sacando el rendimiento que se espera para la importante inversión realizada por Fernando Roig. Dos mundos opuestos en un terreno de juego. Se la jugaba el técnico madrileño y no le tembló el pulso para dejar en la suplencia a su capitán, Mario Gaspar, por el canterano Miguelón, dando también la alternativa a Chukweze.

Ordenado el Levante, sin fisuras defensivas, al Villarreal le esperaba un ejercicio de extrema paciencia para desmontar el andamiaje granota. El esférico era amarillo, circunstancia que no incomodaba a los de Paco López, insustancial el grupo castellonense en el ataque. El paso de los minutos validaba el planteamiento del Levante, que se marchó al descanso con la sensación del deber cumplido negando a su oponente.

Ya en la segunda mitad, puso una marcha más el Villarreal echándose el equipo a la espalda Chukweze, al que los defensores granotas no sabían cómo contener. El nigeriano hizo intervenir a Oier, ágil para detener el disparo del canterano. Posteriormente, Gerard Moreno se ofuscó para finalizar un perfecto contragolpe amarillo. Tras el error, el delantero catalán fue sustituido por Cazorla. Y llegó la gran ocasión del Levante, tras una rápida transición que culminó Borja Mayoral que se topó con Asenjo. Para entonces, el partido estaba roto. Y de ello sacó provecho el Levante beneficiado por el gol en propia puerta de Funes Mori al intentar evitar el remate de Borja Mayoral a pase de Morales. En el descuento, Pedraza, con un soberbio zurdazo, evitó el desastre para el Villarreal.