Nacho: “Trabajamos con Solari como si fuera para toda la temporada”

El paso del Real Madrid por Melilla fue tan contundente como efímero. Apenas media hora tardó el equipo de Santiago Solari en abandonar el estadio Álvarez Claro y poner rumbo al aeropuerto para regresar a Madrid, donde se ejercitarán mañana a partir de las 11.00 horas. Los jugadores madridistas tuvieron que soportar la sorna de algunos aficionados melillenses. "5-1, 5-1, 5-1...", gritaron en alusión al clásico cuando se subían al autobús.

Minutos antes, Santiago Solari, se daba por satisfecho con su debut. El entrenador argentino, rotulado como "provisional", tenía cuatro partidos para convencer a Florentino Pérez de que puede dirigir al Madrid antes el final de temporada. El primero, ante un rival de Segunda B, lo solventó con aparente facilidad. "He visto al equipo alegre, con intensidad e ilusión, corriendo los 90 minutos", dijo el técnico, al que le recordaron los "dos cojones" que reclamó en la previa. "Ha habido ganas, coraje, sacrificio… hay varios sinónimos". Solari, que destacó el partido de Vinicius, no quiso hablar de futuro. "¿Dirigirá al equipo dentro de 15 días?", le preguntó beIN Sports a pie de campo. El argentino se mostró esquivo: "No lo sé. Me basta con lo de hoy. Ahora a centrarse en el fin de semana y en el partido siguiente".

"Nosotros trabajamos como si fuera para toda la temporada, es de la casa, tiene experiencia, ha ganado títulos con el Madrid... Nosotros no tenemos que tomar esas decisiones y veremos cómo va la cosa, pero es un gran entrenador", afirmó Nacho, que insistió en el apoyo que la plantilla había depositado sobre Lopetegui: "La plantilla estaba con Lopetegui, nos ha faltado suerte, por todo lo que ha pasado". "Las últimas horas han sido duras", se sumó Odriozola, otro de los pocos que atendió a la prensa. "Lo más importante era recuperar sensaciones. Esto es el Madrid, tenemos un equipazo y lo vamos a sacar adelante", insistió el lateral, protagonista del duelo con un gol y una asistencia.

Vinicius y Odriozola aparte, quien no olvidará la visita a Melilla será Cristo González. El atacante, de 21 años e incorporado por el Madrid el pasado verano por una cantidad cercana al millón de euros, se estrenó con el primer equipo anotando el gol que cerró la goleada. "Un sueño cumplido, me ha costado trabajo conseguirlo y no puedo estar más contento", dijo el canario, uno de los jugadores predilectos de Solari en el Castilla. "El míster se lo ha tomado con normalidad. Desde que salió su nombre más o menos los jugadores del filial nos temíamos que podía pasar", explicó sobre la promoción del argentino al primer equipo.